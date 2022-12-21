Путін насмілився заявити, що вважає українців "братнім народом"

Владімір Путін продовжує марити та нести нісенітницю. Цього разу він назвав українців "братнім народом".

І такі заяви диктатор зробив попри обстріли окупантів по інфраструктурі та мирних жителях України. Про це інформує 24 канал.

До теми Лякав "Сарматами" та "Цирконами": Путін виступив на колегії міноборони Росії

Путін назвав українців "братнім народом"

Так, російський диктатор цинічно заявив, що Росію буцімто "нема в чому дорікнути" і він завжди вважав український народ "братнім".

Путін зазначив, що Росія нібито "протягом десятиліть після держперевороту в Україні робила спроби вибудувати відносини в нових геополітичних умовах, і не просто добросусідські, а братні".

І кредити давали, і майже безкоштовно енергоресурси постачали роками. Нічого не працювало,

– сказав російський президент.

Ще нові цинічні заяви Путіна:

Противник у ситуації з Україною діяв настирливо та ефективно, Росію дорікнути нема в чому;

Після розвалу СРСР Росія хотіла стати частиною "цивілізованого" світу, але нас там не чекали;

У наших сусідів скоро нічого не буде, окрім подачок;

Те, що відбувається зараз в Україні, – загальна трагедія, але це результат політики не Росії та третіх країн;

Запитую, навіщо ви довели справу в Україні до державного перевороту, просто розводять руками;

Конфлікт був неминучим – краще сьогодні, ніж завтра.

До того ж міністр оборони Сєргєй Шойгу на засіданні з Путіним заявив, що необхідно продовжити проведення так званої "спеціальної військової операції" до виконання завдань.

Росія продовжуватиме розвиток ядерної тріади

Путін заявляв, що Росія продовжить розвиток ядерної тріади. Диктатор переконує, начебто наразі російські полки переозброюють на "сучасний ракетний комплекс з "гіперзвуковою частиною" "Авангард".

Окрім того, Путін намагається залякати світ нібито міжконтинентальними ракетами "Сармат". Він істерично запевняє, що вже найближчим часом вони стануть на бойове чергування.