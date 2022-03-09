Путін навіть не має плану на випадок, якщо його армія окупує Україну, – американська розвідка

В американській розвідці заявили, що довготермінові плани Путіна щодо України досі не зрозумілі. Схоже, що глава Кремля не знає, як діяти навіть у випадку свого "успіху".

Про це заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс. Її підтримав і директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс.

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Російські загарбники не зможуть тримати під контролем Україну

За словами представників американської розвідки, наразі також не відомо, чи Росія й надалі намагатиметься реалізувати свій "максималістський план". Ідеться про зухвалі амбіції держави-агресорки щодо захоплення всієї України або більшої її частини.

На нашу думку, якщо росіяни дотримуватимуться максималістського плану, їм буде особливо складно утримувати під контролем українську територію та встановити стійкий проросійський режим у Києві, – пояснила Евріл Гейнс.

Її колега додав, що Путін, схоже, навіть не має чіткого плану на випадок, якщо російській армії вдасться окупувати Україну. Хоч ми з вами, звісно, знаємо, що такого ніколи не трапиться.

"Проблема, із якою зіткнувся Путін (і це найбільше питання в нашому аналізі його планів уже протягом кількох місяців) – відсутність чіткого фінального плану... Він не знає, що робити із запеклим опором, який і надалі чинитимуть українців (навіть у випадку окупації)", – сказав Бернс.

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