Путін вважає, що час на його боці та затягує війну, – розвідка Естонії

Російський диктатор Путін навмисно затягує війну в Україні. Він переконаний, що час зіграє йому на користь.

Путін ще має ресурси, аби годувати військову машину. Про це заявили у щорічному звіті Служби зовнішньої розвідки Естонії.

До речі Путін віддав наказ до березня захопити Донеччину та Луганщину, – ГУР

У Путіна нічого не вдасться

Розвідники переконані, що Росія навряд чи досягне "якісного стрибка" у війні, але Путіна це не зупинить. Попри невдачі у 2022 році, ключовим для Путіна є послаблення підтримки з боку союзників, зокрема, США та НАТО.

Путін тягне час, вважаючи, що Україна і Захід ослабнуть раніше за Росію,

– мовиться у повідомленні.

Додають, що уряд Путіна не виявляє жодних ознак поступливості. Ймовірно, атакуючи мирні міста, диктатор хоче добитись "переговорів".

Оточення Путіна думає, що він збожеволів

Ба більше, російська еліта дедалі більше стурбована тим, що Путін "збожеволів". Однак у розвідці констатують, що більшості з них не вистачає сміливості зробити реальні кроки до змін.

Додають, що у потенційній постпутінській Росії немає жодної групи, яка б сповідувала демократичні цінності. Кремлівський авторитарний режим у розвідці назвали "Радянським Союзом 2.0, де на горизонті не було нового Горбачова, не кажучи вже про Єльцина"