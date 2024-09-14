Дуже влучно підмінюють поняття, – Романова розповіла, які наративи щодо НАТО є в пропаганді Росі

Російська пропаганда успішно працює на доведення кремлівських наративів про "спеціальну операцію" на території України. Владімір Путін все частіше робить заяви, що проти них воює не просто Україна, а весь світ, зокрема НАТО.

Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що, через відсутність будь-яких успіхів на полі бою та допомогу Україні західними партнерами, російський диктатор намагається виправдовувати свої невдачі. Тепер пропагандисти стверджують, що у всіх провалах винні США та НАТО.

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Підміна понять

Ольга Романова зазначила, що Владімір Путін намагається нав'язати та довести всім росіянам, що проти них воює не Україна.

Зрозуміло, що Україні допомагає весь світ. А якщо якась країна цього не робить, то це є маркером для цивілізованого суспільства,

– сказала голова благодійного фонду.

Вона зауважила, що Сили оборони України використовують західну зброю, тому Путіну доводиться це якось пояснювати своїм громадянам. Романова підкреслила, що ця зброя є допомогою країні, яка протистоїть загарбникам.

Але кремлівський режим дуже вдало підмінює поняття. Змінюючи слово "допомога" на наратив, що начебто весь світ воює з Росією,

– голосила вона.

Допомога та війна це абсолютно різні речі, однак, на думку голови благодійного фонду, колись це може змінитись.