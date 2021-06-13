Чого хоче Путін: російський президент назвав мету зустрічі з Байденом

Володимир Путін та Джо Байден зустрінуться у Женеві вже 16 червня. Російський президент заявив, що прагне відновити контакти зі США.

Він наголосив, що хоче відносити особисті контакти з Байденом, налагодити відносини зі США та прямий діалог між країнами.

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А крім цього – створити механізми по тих напрямках, які представляють взаємні інтереси для Москви та Вашингтона. "Такі, які б справді функціонували", – уточнив Путін.

За словами російського президента, саміт не буде марним, якщо вдасться створити механізми взаємодії за різними напрямками. Такими він назвав:

стратегічну стабільність;

регіональні конфлікти;

глобальну екологію;

співробітництво в галузі економіки.

Путін переконаний, що у Москви та Вашингтона є "взаємна зацікавленість" щодо економіки. Він вважає, що багато американських компаній хочуть працювати у Росії.

"Їх за вуха витягують з нашого ринку, вони поступаються місцем конкурентам. Хіба ж це йде на користь американській економіці….", – "переживає" очільник Кремля.

Байден дасть Путіну "жорсткий сигнал"

Як пишуть американські ЗМІ, адміністрація Байдена сподівається, що той уникне помилок, які допускав під час зустрічі з Путіним його попередник – Дональд Трамп.

Чинний президент США планує передати очільнику Кремля "жорсткий сигнал" й обговорити з Путіним, зокрема, посилення російської агресії щодо України.