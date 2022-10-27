Путін назвав нову причину для початку "спецоперації"

Під час засідання Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" Путін вирішив дати нове пояснення своїй неспровокованій агресії на землях України. Він усе це пояснив метафорою тектонічних рухів.

Під час своєї промови Володимир Путін придумав нові причини для початку так званої "спецоперації". Ба більше, заявив, що вона пішла лише на користь Росії, повідомляє 24 канал.

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У всьому винні "тектонічні рухи"

На думку Путіна, зміни у світовому порядку, які привели зокрема й до початку так званої "спецоперації", тривають уже давно.

Тектонічні плити ж завжди знаходяться у русі. Повільно, але зміни все одно відбуваються. Енергія накопичується, потім відбувається землетрус. Накопичення енергії і її виплеск якраз й привели до того, що зараз відбувається,

– заявив диктатор.

Такі глобальні події, як заявив Путін, відбувалися давно, адже їх суть у тому, що зараз виникають нові центри сили. І справа зовсім не в ньому особисто, і не в його імперських амбіціях. Річ у тому, що "змінюється світовий порядок через об'єктивні причини".

Ба більше, народження нових центрів сили він вважає природним процесом. Зокрема, такі нові "центри сили" зараз з'являються в Азії, а попереду будуть Африка та Латинська Америка.

І винен у цих процесах та війні в Україні, як зазвичай, саме Захід.

Хіба ми зробили там (в Україні – 24 канал) держпереворот, який призвів до серії трагічних подій, включно з нашою "спеціальною операцією"? Ні, не ми ж це зробили,

– цинічно сказав Путін, який сам же й оголосив у лютому про початок повномасштабної війни.

Також він впевнений, що такі "тектонічні зміни" відбуваються і будуть відбуватися, і Росія тут буцімто "ні до чого". Адже їх нічого не спинить, вони є неминучими, і відбувалися б незалежно від того, як діяла б країна-агресорка на Українському напрямку.

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Війна Росії йде на користь

Також коментуючи ним же оголошену війну, Путін визнав, що у Росії почалися проблеми та втрати. Але попри шалені економічні проблеми, попри зростаючу бідність, еміграцію платоспроможного та інтелектуального населення та санкції, які заганяють Росію дедалі глибше у жебрацьке становище, він вважає, що війна в Україні йде на користь Росії та її майбутнього.

Пояснює це тим, що ціною крові українців ця війна:

укріплює суверенітет Росії,

зміцнює економіку країни-агресорки,

допомагає згуртувати російське суспільство.

Пояснив свою логіку Путін так: донедавна росіяни вважали свою державу ледь не колонією та були впевнені, що нічого не здатні зробити самостійно без західних партнерів. Тепер же вони переконалися, що без Заходу у Росії буцімто "нічого не розвалилося". Також економіка в уяві диктатора виявилася сильнішою, ніж він вважав.

Ба більше, він впевнений, що бізнес, який зараз пішов з ринку країни-агресорки, обов'язково повернеться. І саме це допомогло зрозуміти Росії, що вона "велика держава".

"Готовність боротися за своїх людей веде до згуртованості суспільства. У цьому велика сила нашої країни. Ми це підтвердити та укріпили, і це – саме головне", – підсумував Путін.