"Путін не боїться НАТО": Волкер заявив, що диктатор прикривається Альянсом

Постійний представник США в НАТО Курт Волкер заявив, що російський диктатор Владімір Путін не боїться Північноатлантичного альянсу. Заяви про загрозу з боку Альянсу не більше, ніж порожні балачки.

Путін неодноразово говорив маячню про загрозу з боку країн, які хочуть доєднатися до НАТО. Але насправді господар Кремля постійно використовує у своїх наративах тему Альянсу, щоб виправдати свою агресію. Про це посол Курт Волкер заявив під час форуму Black Sea Security Forum, передає 24 Канал.

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Путін виправдовує свою агресію

Волкер наголосив, що кремлівський вбивця просто не може існувати без воєн та крові. За його словами, твердження про те, що розширення НАТО нібито спровокувало напад Росії на Україну є брехнею. Адже насправді Путін напав на країни, котрі не стали членами Північноатлантичного альянсу.

Путін напав на країни, які не приєдналися до НАТО, насамперед на Грузію та Україну. А також окуповану частину Молдови, і не атакував країни, які є членами НАТО. Ідея того, щоб мати кордони з НАТО є чимось новим або загрозливим для Росії – також не правда,

– заявив посол.

Водночас посадовець нагадав, що Росія мала спільний кордон з НАТО в Норвегії, зокрема морський простір в Арктиці з моменту заснування Альянсу. Так само було і з Чорним морем та Туреччиною, а також з Беренговим морем та США з Канадою.

Тому, як зазначив Волкер, байки російського диктатора Владіміра Путіна про нібито загрозу для Росії з боку Північноатлантичного альянсу є лише спробою виправдати свою збройну агресію.

Диктатор отримає сигнал про нерішучість НАТО

Курт Волкер вважає, що після Вашингтонського саміту НАТО Путін отримає такий самий сигнал про нерішучість Альянсу, як і раніше із самітів у Бухаресті та Вільнюсі.

Проблема Бухарестського саміту, як і дуже багатьох речей, які ми робили, в тому числі нещодавно, що ми не думаємо, який меседж ми надсилаємо Путіну. Меседж Бухарестського саміту Путіну полягав у тому, що Альянс не єдиний, що йому не вистачає рішучості щодо підтримки Грузії та України, і тому це "зелене світло" для Путіна робити те, що він хоче,

– наголосив він.

За його словами, такий же меседж надійшов із Вільнюського саміту НАТО, де було продемонстровано нерішучість Альянсу щодо питання членства України у НАТО.