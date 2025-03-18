Путін не дасть швидко зробити ceasefire, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував потенційне припинення вогню. На його думку, російський диктатор Владімір Путін не дозволить зробити це швидко.

Глава держави каже, що Путін намагатиметься створити всілякі перешкоди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського, яку транслює "Суспільне Новини".

Дивіться також Ми не салат і не компот, щоб бути в "меню" у Путіна, попри його апетити, – Зеленський

Що Зеленський заявив про припинення вогню

Президент каже, що американський лідер Дональд Трамп обговорив з російською стороною припинення обстрілів української критичної інфраструктури. На його думку, такими кроками питання припинення вогню "може просуватися вперед.

Що стосується волі політичної Путіна, тривога – відповідь вам,

– зазначає Зеленський.

Він додає, що Кремль не хоче завершення війни, адже продовжує обстрілювати Україну. Лише з 11 березня Росія запустила 1342 КАБи, 8 ракет та 580 "Шахедів", а також 44 "Ланцети" та здійснила 250 інших ударів.