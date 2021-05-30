Путін нам не дасть нормально відсвяткувати 30-річчя Незалежності, – Клімкін

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін побоюється, що президент Росії Володимир Путін не дасть Україні спокійно відсвяткувати 30-річчя Незалежності. Кремль може піти на певні дії.

Клімкін стверджує, що Путін хоче показати, нібито Україна – це держава, яка не відбулася. За словами Клімкіна, для всього путінського оточення – це найважливіше.

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Можуть бути провокації з Москви

Клімкін стверджує, що це може бути суміш провокацій, аби звинуватити Україну. Однак не знає, чи це станеться до свят чи після.

Я не хочу спекулювати. Чи буде це тільки військовий шлях… Скоріш за все, суміш із якимись провокаціями. Але Путін нам не дасть показати, або спробує не дати показати, що Україна йде вперед, що ми стійкі, що у нас є сталий рух до європейських цінностей і до успіху. Власне, спільного успіху зі США і з ЄС,

– сказав колишній міністр.

Він додав, що Путін може почати нові ворожі дії на території України, але навряд чи піде на повномасштабний військовий наступ.

Як Україна святкуватиме 30-річчя Незалежності