Росія не хоче миру, про мирні плани говорить лише Зеленський, – глава МЗС Іспанії
- Глава МЗС Іспанії вважає, що лише Україна говорить про мир, а Росія продовжує акцентувати на війні.
- Європа готова підтримати справедливий мир, а також наполягає на своїй участі в мирних переговорах.
Глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес вважає, що президент Росії Владімір Путін не хоче миру. Про мирні плани говорить лише Україна.
Він також зауважив, що Європа готова підтримати справедливий мир в Україні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Альбареса виданню El Diario.
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Путін говорить лише про ведення війни та свою перемогу
Міністр іспанського МЗС зауважив, що Путін у своїх виступах говорить лише про ведення війни, про те, що від неї не можна відмовлятися і треба досягти перемоги.
"На жаль, на цей час миру не видно, тому що одна з двох сторін, Росія, не хоче миру. Хто говорить про мир? Хто представив мирні плани? Це завжди була українська сторона, президент Зеленський", – зауважив Хосе Мануель Альбарес.
Міністр зауважив, що європейці готові підтримати будь-який мирний план, усі чудово розуміють, на яких умовах він має бути досягнутий.
Але, в будь-якому випадку, коли мир буде досягнутий, Іспанія та європейці дуже чітко розуміють, на яких умовах він має бути досягнутий: ми не можемо нічого вирішувати щодо України, яка є суверенною державою з демократично обраним президентом, без того, щоб вони не встановили критерії,
– наголосив Альбарес.
Європа повинна брати участь у переговорах
Міністр закордонних справ Іспанії також відреагував на можливість мирного врегулювання війни в Україні Штатами, але з усуненням Європи від процесів.
Іспанський чиновник сказав, що не хотів би "вигадувати політичну фантастику". Він наголосив – коли йдеться про європейську безпеку, Європа також повинна брати участь у потенційних мирних перемовинах.
Зрештою він додав, що "прийде той час, коли одного разу мир настане".
Нагадаємо, що Альбарес днями відвідав Львівщину. Він разом з главою українського МЗС Андрієм Сибігою вшанував пам'ять воїнів, які спочивають на Личаківському кладовищі.