Російські пропагандисти підсилюють наратив всередині країни щодо продовження агресії проти України. Невідомо, чи зміна влади Владіміра Путіна могла б якимось чином вплинути на це. Проте кремлівський диктатор зайшов надто далеко, розпочавши агресію проти України. Це створило чимало проблем для його режиму.

Колишній глава британської розвідки МІ-6 Річард Дірлав розповів 24 Каналу, що, попри дискусії щодо припинення вогню, Путін анітрохи не змінив свої військові цілі. Зрозуміло, що він все ще хоче захопити та мілітаризувати Україну, про жодні компроміси, ймовірно, не мовиться.

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У Путіна є проблема

Річард Дірлав підкреслив, що у Путіна є серйозна проблема – він не має можливості дати задню у своїй політиці.

Він настільки відданий цьому конфлікту, що не може повернутися назад і все змінити. У мене є сумніви щодо стійкості військового конфлікту без керівництва Путіна,

– висловився Дірлав.

Кремлівському диктатору, ймовірно, зараз дуже складно знайти прийнятний для себе вихід із ситуації, в якій він опинився, розпочавши агресію проти України. Все тому, що Путін не очікував настільки довгого протистояння.

За понад 3 роки війни Росія витратила надзвичайно багато. На думку колишнього глави британської розвідки, забути про це окупантам буде надзвичайно важко.

Він (Путін – 24 Канал) загруз по вуха і продовжує ще глибше й глибше занурюватись. Хоч диктатор і сказав, що, можливо, Росія розгляне припинення вогню, однак зараз немає жодних доказів, що Кремль налаштований на це,

– додав він.

До слова, конгресмен-республіканець Джо Вілсон заявив, що так зване "великоднє перемир'я", ініційоване Путіним, є лише фікцією. Він звинуватив російського диктатора у воєнних злочинах і підкреслив, що саме Росія розпочала цю війну, яку могла б припинити вже сьогодні.