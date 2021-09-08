Путін не обговорює з Лукашенком тему "визнання" окупованого Криму, – Пєсков

8 вересня 2021 , 16:50
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Джерело:

ТАСС

Володимир Путін не просить Олександра Лукашенка "визнати" приєднання Криму до Росії. Під час зустрічей політиків питання незаконно окупованого півострова не піднімається.

Про це повідомив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков. 

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Так питання не ставиться, і президент Путін ніколи так питання не ставив,
– сказав він.

Речник Путіна додав, що "це справа кожної держави, хоче вона розібратися у суті події чи ні".

Зверніть увагу!  Лукашенко заявив, що готовий визнати окупований Крим російським.
  • Диктатор зауважив, що готовий "переступити" через Будапештський меморандум.

Окупація Криму Росією: коротко

  • У березні 2014 року Росія ввела свої війська до Криму, країна-агресор провела псевдореферендум та окупувала територію.
  • Відтоді регулярно проводить там армійські навчання, завозить важку техніку та розміщує системи протиповітряної оборони.
  • У грудні 2019 року в Генасамблеї ООН ухвалили резолюцію та закликали Росію вивести своїх військових і припинити окупацію.
До слова. Верховна Рада 20 лютого 2014 року оголосила початок тимчасової окупації Криму.
Автор: Олег Васьків