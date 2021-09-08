Путін не обговорює з Лукашенком тему "визнання" окупованого Криму, – Пєсков
8 вересня 2021 , 16:50Читать новость на русском
Джерело:ТАСС
Володимир Путін не просить Олександра Лукашенка "визнати" приєднання Криму до Росії. Під час зустрічей політиків питання незаконно окупованого півострова не піднімається.
Про це повідомив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.
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Так питання не ставиться, і президент Путін ніколи так питання не ставив,
– сказав він.
Речник Путіна додав, що "це справа кожної держави, хоче вона розібратися у суті події чи ні".Зверніть увагу! Лукашенко заявив, що готовий визнати окупований Крим російським.
- Диктатор зауважив, що готовий "переступити" через Будапештський меморандум.
Окупація Криму Росією: коротко
- У березні 2014 року Росія ввела свої війська до Криму, країна-агресор провела псевдореферендум та окупувала територію.
- Відтоді регулярно проводить там армійські навчання, завозить важку техніку та розміщує системи протиповітряної оборони.
- У грудні 2019 року в Генасамблеї ООН ухвалили резолюцію та закликали Росію вивести своїх військових і припинити окупацію.