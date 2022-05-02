Путін не оголосить мобілізацію на 9 травня, – Фейгін розкрив страх глави Кремля

Міністр оборони Великої Британії припустив, що Путін під час параду 9 травня оголосить масову мобілізацію, щоб завдати вирішального удару по Україні. Проте цього може й не відбутись.

Російський диктатор може не наважитись оголосити загальну мобілізацію через свій головний страх. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін.

До теми Не здивуюся, якщо Путін 9 травня оголосить загальну мобілізацію, – міністр оборони Британії

Чому Путін боїться загальної мобілізації

Розмови про можливу загальну мобілізацію в Росії точаться ще із самого початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. Проте президент країни-вбивці так і не оголосив масовий призов.

Як вважає російський правозахисник, Путін дуже добре розуміє, які ризики має подібна кампанія мобілізації. Нібито в російській історії вже були прецеденти, до чого призводила мобілізація.

Я скептик. Вважаю, що не оголосить мобілізацію (9 травня – 24 канал). Путін на таке не наважиться,

– заявив Фейгін.

Він додав, що причиною є те, що мобілізація створює нові небезпеки й загрози, а у Росії погана традиція із загальними мобілізаціями. Мовляв, це сліпе роздавання зброї.

Що з цією зброєю робитимуть люди від 18 до 55 років? Чи хочуть вони воювати? Пулі – не паперові. Не відомо, що з тобою станеться. Путін може приглядатись до мобілізації, але, по-моєму, він боїться людей зі зброєю. Марк Фейгін Російський опозиційний правозахисник

Також російський правозахисник пояснив, що через загальну мобілізацію у звичайних росіян будуть соціальні чи економічні проблеми. "Сім'я, гроші. Як далі бути? Хто утримуватиме їх на період мобілізації?" – риторично запитав він.

Росіяни зі зброєю можуть захотіти сатисфакції, – Фейгін

Фейгін наголосив: якщо у росіян з'являється збро, а біля них поруч – такі ж люди, то їх можна і не змусити щось робити. Вони цілком можуть сказати: "Постривайте, я вже зовсім інакший".

Тут уже непередбачувані речі. Тепер тебе просто так чоботами ОМОНівець не може побити й ударити в пах. Тепер ти сам можеш когось шльопнути,

– припустив він можливу логіку росіян.

Загалом російський правозахисник вважає, що після оголошення мобілізації в Росії ситуація може кардинально змінитись. "Люди, яких принижували довгі десятиліття, можуть вирішити отримати якусь сатисфакцію. Чому ні?" – відзначив Фейгін.

Фейгін висловився про можливу загальну мобілізацію у Росії: дивіться відео (початок теми з 14:25)

Оголошення мобілізації у Росії: що ще відомо