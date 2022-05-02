Путін не оголосить мобілізацію на 9 травня, – Фейгін розкрив страх глави Кремля
Міністр оборони Великої Британії припустив, що Путін під час параду 9 травня оголосить масову мобілізацію, щоб завдати вирішального удару по Україні. Проте цього може й не відбутись.
Російський диктатор може не наважитись оголосити загальну мобілізацію через свій головний страх. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін.
До теми Не здивуюся, якщо Путін 9 травня оголосить загальну мобілізацію, – міністр оборони Британії
Чому Путін боїться загальної мобілізації
Розмови про можливу загальну мобілізацію в Росії точаться ще із самого початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. Проте президент країни-вбивці так і не оголосив масовий призов.
Як вважає російський правозахисник, Путін дуже добре розуміє, які ризики має подібна кампанія мобілізації. Нібито в російській історії вже були прецеденти, до чого призводила мобілізація.
Я скептик. Вважаю, що не оголосить мобілізацію (9 травня – 24 канал). Путін на таке не наважиться,
– заявив Фейгін.
Він додав, що причиною є те, що мобілізація створює нові небезпеки й загрози, а у Росії погана традиція із загальними мобілізаціями. Мовляв, це сліпе роздавання зброї.
Що з цією зброєю робитимуть люди від 18 до 55 років? Чи хочуть вони воювати? Пулі – не паперові. Не відомо, що з тобою станеться. Путін може приглядатись до мобілізації, але, по-моєму, він боїться людей зі зброєю.
Також російський правозахисник пояснив, що через загальну мобілізацію у звичайних росіян будуть соціальні чи економічні проблеми. "Сім'я, гроші. Як далі бути? Хто утримуватиме їх на період мобілізації?" – риторично запитав він.
Росіяни зі зброєю можуть захотіти сатисфакції, – Фейгін
Фейгін наголосив: якщо у росіян з'являється збро, а біля них поруч – такі ж люди, то їх можна і не змусити щось робити. Вони цілком можуть сказати: "Постривайте, я вже зовсім інакший".
Тут уже непередбачувані речі. Тепер тебе просто так чоботами ОМОНівець не може побити й ударити в пах. Тепер ти сам можеш когось шльопнути,
– припустив він можливу логіку росіян.
Загалом російський правозахисник вважає, що після оголошення мобілізації в Росії ситуація може кардинально змінитись. "Люди, яких принижували довгі десятиліття, можуть вирішити отримати якусь сатисфакцію. Чому ні?" – відзначив Фейгін.
Фейгін висловився про можливу загальну мобілізацію у Росії: дивіться відео (початок теми з 14:25)
Оголошення мобілізації у Росії: що ще відомо
- Центр протидії дезінформації повідомив, що у Росії складнощі з призовом до армії. Тож росіяни можуть організувати теракт на своїй території, щоб потім мати привід для оголошення мобілізації.
- В Офісі Президента вважають, що російські силовики вже готуються "обілечувати" призовників, а водночас керівництво поліції вже вираховує свій відсоток. Михайло Подоляк написав, що мобілізація є шансом для країни-агресорки "видоїти" останнє у своїх громадян.
- Тим часом політологи все частіше кажуть, що оголошення загальної мобілізації означатиме остаточний "похорон" для путінського режиму. Мовляв, російський патріотизм дуже швидко зникне.