Є 2 ключові завдання: до чого Путін готує свою армію

У грудні 2024 року на розширеній колегії російського міноборони заявили про те, що окупантам вдалося перехопити ініціативу у ЗСУ. А на 2025 рік стояло завдання – наростити зусилля та досягти цілей так званої "сво".

Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, зауваживши, що ні про які інші варіанти не мовилось. Ворог планував продовжувати повномасштабну загарбницьку війну.

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До чого Путін готує свою армію

Єдине, в чому дещо розбігалися позиції Путіна та міністра оборони – це фінансування. Андрєй Бєлоусов переконував, що потрібно збільшити кошти на потреби армії, очільник Кремля відмовився. Це досить несподівана заява, бо Путін фактично визнав, що проблеми є.

На цій зустрічі в грудні 2024 року Путін поставив 10 завдань своїм збройним силам. З них 7 останніх – технічні, наприклад, щодо розгортання ППО. Але є ключові,

– сказав Павло Лакійчук.

Перше – це завершити так звану "сво", друге – готуватися упродовж 10 років до конфлікту з НАТО, який є невідворотним. Але важливо, що очільник Кремля не каже, що як тільки закінчиться з Україною – одразу нападе на Альянс. Він дає орієнтир своїй армії на середню перспективу – 10 років.

Зрозуміло, що у США дуже не хочуть бачити такий розвиток подій. Там сподіваються, що Путін лише говорить, але не перейде до дій. Однак, дуже складно сказати, коли російський диктатор тільки шантажує, а коли справді почне діяти.

До слова, у Росії заявили, що готові провести новий раунд переговорів з Україною знову у Стамбулі. Глава ворожого МЗС сказав, що "у Туреччині дуже добре".