Путін не прагне миру в Україні, – італійський прем'єр Драгі

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі переконаний, що президент Росії Володимир Путін не зацікавлений припинити бойові дії, а просто хоче окупувати країну.

Він починає думати, що дзвінки до Путіна – це просто марна трата часу. Адже той просто не зацікавлений в пошуках миру.

Важливо Росіяни відповідатимуть за все, що зробили, – Зеленський опублікував нові фото зруйнованих міст

Думав, що швидка перемога росіян – вірогідна

Драгі до останнього надіявся, що війни вдасться уникнути. Саме тому лідери країн ЄС регулярно телефонували до Путіна. Однак дива не сталося – російська армія все одно повномасштабно вторглася до України.

Він думав, що росіяни швидко здолають опір Збройних Сил України. Але визнає – помилявся. Український народ героїчно бореться проти окупантів.

"Український опір – героїчний. Як каже президент Зеленський, народ став армією України. Нас чекає війна опору, тривале насильство з руйнуванням. Утім, немає ніяких ознак того, що український народ може прийняти російську окупацію", – зазначив Драгі.

Путін вважає, що ще "не час" зустрічатися із Зеленським

Під час однієї з розмов, яка вже сталася після повномасштабного вторгнення, Драгі питався в Путіна, чи взагалі той бачився із Зеленським. Адже, на його думку, тільки вони двоє можуть домовитися про припинення вогню. Утім, Путін вважає, що ще не настав час для цієї зустрічі.

Після розмови вони домовилися поговорити через кілька днів. Але потім сталися звірства росіян на Київщині. Драгі визнає – завжди підтримував погляди президента Франції Еммануеля Макрона, що потрібно використовувати усі шляхи діалогу.

Але тепер схиляється до того, що розмови з Путіним – неефективні.

Починаю думати, що мають рацію ті, хто каже: тобі з ними говорити марно, ти просто втрачаєш час… Але у мене складається враження, що жах війни з її бійнями, з тим, що вони зробили з дітьми та жінками, абсолютно не залежить від слів і телефонних дзвінків, які вони роблять, – резюмував Драгі.

Нагадаємо, як зазначав канцлер Австрії, у Путіна "своя логіка" на війну в Україні. Він вважає, що нібито перемагає. А тим часом разом з крейсером "Москва" потонула щонайменше половина екіпажу.

Бородянка – населений пункт, який окупанти нещадно руйнували: дивіться відео