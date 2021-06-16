Путін – не самогубець, – російський журналіст про можливий наступ Кремля на Україну

Через російські війська, які перебувають на кордоні з Україною, почали говорити про ймовірний широкомасштабний наступ, який може готувати Кремль. Однак Володимир Путін цього не зробить, адже наступ нашкодить йому.

Таку думку висловив російський журналіст Ігор Яковенко. Він вважає, що вторгнення Росії в Україну може призвести до політичного самогубства Путіна.

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"Широкомасштабного вторгнення не буде, це очевидно. Путін, все-таки, при всьому своєму безумстві – не самогубець", – заявив журналіст.

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Попри це, російський журналіст вважає, що Росія продовжуватиме вчиняти провокації.

"Гинутимуть українці – це очевидно. Путін не залишить Україну в спокої, адже це один зі стержнів його політики, яка направлена всередину Росії", – пояснив Яковенко.

Все, що робить Путін з Україною – це для того, щоб реалізувати свою концепцію міцного горішка, крутого хлопця та збирача російських земель,

– додав журналіст.

За його словами, це не зміниться, поки Путін не піде з Кремля. Окупація Криму та провокації на російсько-українському кордоні триватимуть.

Кремль заявив, що відводить свої війська з кордону з Україною. Однак Володимир Зеленський на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном запевнив, що відвели лише 3,5 тисячі військових . Загроза наступу ще існує.

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