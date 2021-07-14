Путін заявив, що не вважає зближення з Білоруссю "союзною державою"
Джерело:News24 Russia
Володимир Путін висловився про формат зближення Росії та Білорусі. Російський президент запевнив, що називати це союзною державою нібито не дуже коректно.
Путін переконаний, що союз Росії Білорусі – це не союзна держава, а саме інтеграція. Про це він говорив під час спілкування із журналістами.
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Ми з Білоруссю говоримо "союзна держава", але у прямому сенсі слова – це не держава. Це просто певний рівень інтеграції,
– зазначив Путін.
Зазначимо, що завершити створення цього союзу між країнами можуть вже восени 2021 року. Про це Лукашенко заявляв ще наприкінці квітня.
Путін порівнював з ЄС
Російський президент намагався порівняти цю інтеграцію з форматом Євросоюзу. Проте погодився, що всередині блоку ЄС інтеграція все ж є глибшою. "Там і єдина валюта є, і більш потужний митний союз… Там все таке є, чого ми наразі ще не досягли", – зауважив очільник Кремля.
Путін зустрівся з Лукашенком
- Напередодні Володимир Путін та Олександр Лукашенко провели зустріч у Санкт-Петербурзі. 13 липня вони обговорили, зокрема, ціну на газ і нові кредити для Білорусі.
- Також домовилися про виділення Білорусі кредиту у зв'язку з податковим маневром у Росії. А також виробили програму дій у сферах податків, митниці та енергетики.