Чергова пастка від Росії: як Путін використає перемовини про "енергетичне перемир'я"

Розмови про взаємне припинення атак на критичну інфраструктуру є лише черговою пасткою ворога. Країна-агресорка зовсім не збирається відмовлятися від терору, а намагається виграти час для підготовки нових ударів.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус. За його словами, нещодавня зустріч держсекретаря Марко Рубіо з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим на полях Генасамблеї ООН не повинна викликати марного оптимізму. Публічні заяви росіян про нібито зацікавленість у збереженні енергосистем є звичайною маніпуляцією.

До слова. Повну версію інтерв'ю з республіканцем Борисом Пінкусом читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Чому Кремлю не можна вірити

Експерт нагадав чітку позицію Володимира Зеленського, який наголошував на готовності припинити атаки по російських об'єктах лише за умови дзеркальних дій з боку Москви. Однак реальної відповіді від окупантів досі немає.

І те, що Лавров начебто каже, що вони готові розглянути – це не означає, що вони це зроблять,

– Пінкус.

Насправді ж кремлівський диктатор прагне отримати неокуповані території Донбасу без жодного бою, на що українська сторона ніколи не погодиться. На нинішньому етапі очільник Кремля абсолютно не зацікавлений у реальному зупиненні бойових дій, адже розуміє власну поразку та відсутність вагомих здобутків.

Треба діяти, а діяти вони не будуть. Говорити будуть, діяти – ні,

– підсумував діяч.

Що передувало розмовам про перемир'я

Нагадаємо, раніше ми писали, що переговори щодо енергетики можуть бути використані Москвою виключно для політичних ігор напередодні виборів у США. Як вже повідомлялося на нашому сайті, російська сторона категорично відмовляється надавати гарантії щодо припинення щоденних обстрілів української генерації до настання зими, сподіваючись посилити тиск на Київ через масштабні блекаути.