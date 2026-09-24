В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу громадський діяч та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус розповів про кулуарні процеси у Вашингтоні довкола України, можливі рішення Дональда Трампа, роль Китаю у війні та настрої в американському політичному істеблішменті.

Окремо Пінкус заявив, що Володимир Зеленський таємно зустрівся з директором ЦРУ Джоном Редкліффом в Ірландії та передав важливі розвіддані щодо Ірану, які згодом доповіли Трампу. Також він пояснив, чому Путін, на його думку, боїться рішень Трампа і чому Москва затягуватиме будь-які переговори.

Текстова версія розмови республіканця Бориса Пінкуса з Анастасією Норіциною – на 24 Каналі.

Переговори Рубіо і Лаврова та перспективи припинення вогню

Завершилася зустріч Марко Рубіо і Сергія Лаврова на полях Генасамблеї ООН. Держсекретар заявив, що і Україна, і Росія нібито висловили інтерес до обмеженого припинення вогню по енергетиці. Наш міністр закордонних справ Сибіга підтвердив, що Україна готова до повного і безумовного припинення вогню, якщо Росія зробить те ж саме. Що вам відомо про цю зустріч? Чому Лаврова запросили? І чи вірить Вашингтон словам Москви, адже Росія явно готує гуманітарну катастрофу для України?

Прихильником того, що треба вести переговори і продовжувати до нескінченності, є такий собі Віткофф, вам добре відомий. Саме його знову підключення до цих переговорів не дає оптимізму абсолютно.

Інтерв'ю з республіканцем Борисом Пінкусом: дивіться відео

Знову ці безглузді розмови про те, що можна домовитися, можна умовити. Але зверніть увагу, Зеленський і публічно, і на пресконференції після зустрічі з Трампом чітко сказав, що Україна готова перестати бити по енергосистемі Росії за однієї умови: якщо те ж саме робитиме Росія. Це дуже важливо. Він багато разів говорив про це і повторив сьогодні публічно. Всі це чули.

Відповіді російської поки немає. І те, що Лавров начебто каже, що вони готові розглянути, це не означає, що вони це зроблять.



Зустріч Рубіо та Лаврова / Фото МЗС Росії

Тому що ми говорили завжди і будемо постійно акцентувати на цьому: Путін не зацікавлений у зупинці війни ось на цій стадії. Він вважає, що він програє, тому що він нічого не відвоював. Він наполягає говорити про здачу без бою неокупованих територій Донбасу. Ось на цьому він наполягає. Але Зеленський, природно, ніколи на це не піде.

І це знову впиратися буде ось у це. А загальні розмови, обіцянки: "Так, ми теж готові", як каже Лавров. А чому б і ні? Давайте будемо говорити про це.

Скільки можна говорити? Треба діяти, а діяти вони не будуть. Говорити будуть, діяти ні. І я вважаю, що саме Віткофф відіграє ту роль, яка працює на путінський режим. У цьому вся трагедія. Тому ніякої надії на те, що це може статися, немає.

Ліцензії на зброю, нові пакети допомоги і випробування в Аризоні

Давайте перейдемо вже на більш позитивні речі, які ми сьогодні маємо. По-перше, Трамп підтвердив, що він поговорить ось у ці дні із Зеленським про ліцензії. Тобто Трамп не спростував ліцензії. Навпаки, він сказав: "Ми повинні поговорити про деталі". Це позитив.

А я впевнений, що ліцензії будуть передані Україні. У цьому немає жодного сумніву. Плюс до цього, найдивовижніше, Трамп поки каже: "Ми будемо говорити про деталі, а потім вже на повну почнемо працювати". А військові компанії американські, насамперед Lockheed Martin, уже давно ведуть з українськими компаніями переговори про це. Так що я не сумніваюся, що ліцензії будуть передані. У цьому вже сама Америка зацікавлена.

Дуже хороша новина. Поки ми з вами ось зараз говоримо, в Аризоні йдуть спільні навчання і, звертаю вашу увагу, випробування українських антидронових систем.



Український софт для пошуку БпЛА потрапив до США / Фото Скриншот Kara Dag Technologies

Пам'ятаєте, я вам говорив, що Зеленський не приїде з порожніми руками? Так от, Зеленський сьогодні напередодні свого візиту в Америку відправив українських військових, які привезли нові проєкти щодо запобігання атакам російських та іранських дронів. Ось це дуже важливо.

Причому примітність цих тестових випробувань полягає в тому, що вони вже застосовуються у взаємодії з системами, заснованими на використанні штучного інтелекту. Дуже багато військових відзначають приголомшливі досягнення українських інженерів. Тут уже питань немає про те, що Америка їх буде купувати.

Тому Трамп ніяк не може відмовитися від передачі ліцензій на офіційному рівні з підписанням або навіть створенням спільних військових підприємств як в Америці, так і на території самої України. Так що я в цьому відношенні позитивний.

Ви подивіться, і настрій Зеленського райдужний. З його настрою видно, що він має інформації більше від Трампа, ніж він озвучує. Це дуже важливо.

І на підтвердження цьому те, що буквально напередодні приїзду Зеленського в Америку виділено Україні 2,8 мільярда доларів на постачання зброї, зокрема балістичних ракет, ракет-перехоплювачів. А Держдеп уже дав розпорядження Пентагону, щоб займалися цим уже впритул.

Значить, перші поставки цих ракет уже почалися зі складських приміщень, а більша частина буде обговорюватися в деталях з укладенням контрактів ось у ці дні. Тобто величезна українська військова делегація вже впритул працює з Пентагоном і з військовими відомствами американськими. Ось це все разом дає мені позитив.

І те, що Зеленський сказав, що ми б дуже хотіли, щоб війна зупинилася до кінця цього року. Це реально, це цілком можливо.

І переходячи на ваші слова про те, що Путін плювати хотів на все це, і він продовжує атакувати Україну. Це правда. Путін поспішає, друзі мої. Він не знає, що буде завтра.

Китай, Гренландія і важелі Трампа перед зустріччю із Сі Цзіньпіном

Він поняття не має, як розійдуться Сі Цзіньпін з Трампом. У нього погане передчуття. Він передчуває, що Сі Цзіньпін прийме умови Трампа щодо закінчення війни в Україні за будь-яку ціну найближчим часом. А на те у Сі Цзіньпіна багато причин. Дуже.

Я вам скажу, що Трамп трошки здобув козирі перед приїздом Сі Цзіньпіна. Однією з головних козирних карт Трампа було це придбання, в економічному сенсі, в бізнес-сенсі Гренландії. Це хороше досягнення Трампа.

Важливо. Трамп заявив, що досяг угоди з Данією щодо контролю над Гренландією. За словами американського лідера, цей документ надає Вашингтону постійний контроль над безпекою та всіма іншими потребами на території найбільшого у світі острова.

Тим більше, ви знаєте, Гренландію ще підштовхнуло те, що Китай буквально трохи більше тижня тому вперше провів такий маршрут з Китаю в Європу через Арктику. Ви уявляєте, так? Це за всю історію такого не було. Це, звичайно, не без допомоги Росії.

Це лякає. Давайте приберемо цю ширму. Це торгова була траса - нічого подібного. Там, де торгова, там буде і військова, в цьому немає жодного сумніву.

Тому данське керівництво разом із гренландським, вони, звичайно, стривожені і, слава богу, сьогодні ось цей договір укладено, хоча, я вважаю, Трамп наламав дров своїми погрозами. Наводячи страх, що я силою візьму, хоча це була пустушка, ніхто б йому цього не дозволив зробити. Є ще Конгрес у нас, але, тим не менш, він цими словами завдав величезної шкоди іміджу нашої країни.

Не личить такій великій країні, як Америка, погрожувати своїм союзникам або поводитися як слон у посудній лавці, погрожувати і потім знижувати градуси. Ну а до чого прийшли? Прийшли до того, що можна було мати і без погроз.

Тобто та угода, яку ми мали після Другої світової війни з Данією, згідно з тією угодою, дозволено було Америці мати військову базу на території Гренландії і навіть мати бізнес-компанії. Сьогодні чого домігся Трамп? Це масштабування того, що вже було.

Було масштабування, і він доклав ще одну записочку, згідно з якою жодна з країн не має права там опинятися на території Гренландії без дозволу американців. Так, це новинка. Але чи варто було ламати стільки дров заради того, щоб отримати те, що сьогодні отримали?

Можна ж було це отримати і спокійно, шанобливо, переконливо. Тобто наводячи доводи і аргументи. Але, слава богу, нарешті все вийшло.

Я думаю, яким шляхом це домагалося, це предмет окремої розмови аналітиків. Вони будуть робити висновки і давати оцінки всьому цьому. Але нам з вами дуже важливо, що це козир на нашу з вами користь. Це дуже важливо.

Це напередодні зустрічі з Китаєм, із Сі Цзіньпіном. Ось завтра пишні зустрічі, починає триденний візит. Китай везе величезну команду з собою. Там і бізнесмени, і айтішники, кого тільки немає.

Але офіційно заявляють, що українське питання не стоїть у них на порядку денному.

Є, сто відсотків є. Так. Але ви розумієте, ось слухайте, сьогодні, друзі мої, Трамп працює на свою аудиторію, на виборців. На першому місці сьогодні тарифи.

Сьогодні штучний інтелект обговорюється в Конгресі. Як бути з ним? Штучний інтелект, так, перепрошую. Тому тут суперечки великі йдуть, де як застосовувати, якісь бар'єри, законодавство про обмеження і як поводитися з Китаєм у цьому відношенні.

Ну, слава богу, у нас, я вам прямо скажу, понад 700 бізнес-центрів, що займаються штучним інтелектом, у Китаї в два рази менше. Але знову-таки, Китай дуже інтенсивно працює з такими великими темпами. І опустити руки і сказати: "А ми далеко відійшли?" Ні, Китай може надолужити швидко.

Більше того, я повернуся з вами до наших попередніх ефірів. Ми, наприклад, не знаю, поки ще не видно, що ми бажаного досягли, лобіюючи і зустрічаючись із конгресменами, ми передавали наші пропозиції, щоб Трамп вніс порядок денний. Головне, це було б головне.

Ось порядок денний, озаглавлений так: "Розрядка міжнародної напруженості". Тобто туди входить все абсолютно. Насамперед, першим пунктом мало б іти зупинити війну в Україні, стрілянину по Україні. Це перше. Друге - це Іран.

Ось це ми включали. А штучний інтелект, там, наприклад, шпигунство або крадіжка інтелектуальної власності в Америці - все це підпункти під загальною шапкою ось цією. Тобто мають бути пріоритети.

Поки йде війна в Україні, причому із загрозою проти західної цивілізації, із застосуванням неконвенційної зброї, вона не знята абсолютно, ні. І поки Іран існує, іранський режим ось у цьому вигляді, який він є сьогодні, ніякого миру не буде ніде, ні в самій Америці, ні навіть у самому Китаї. Китай це повинен добре розуміти.

Тому Трампу потрібно було б сьогодні підійти, як великий Рейган свого часу підійшов до "Імперії зла", якою він називав Радянський Союз, і переконливо довівши, що в іншому разі буде катастрофа глобальна. Давай домовлятися, поступатися один одному і разом, взявшись за руки, вирішувати глобальні проблеми. Ось це була наша повістка.

Я не знаю, поки не відчувається, щоб це все було, але нас заспокоюють тим, що ці розмови, тобто наші пропозиції, вони є на порядку денному, вони будуть обговорюватися. Без України розмови з Китаєм не може бути. Друзі мої, запам'ятайте це.

І Трамп це розуміє. Ви подивіться, скільки противників політики з Китаєм в Америці. Конгресмени, переважна більшість, вважають, досі вважають Китай на рівних ворогом номер один з Росією, нітрохи не менше, ніж Росія з багатьох причин.

Тому Трамп сьогодні повинен розуміти, я думаю, він розуміє, слава богу, Марко Рубіо поруч із ним постійно. Венса немає. Зверніть увагу, це дуже важливо. Він Венса відсунув на виборчі кампанії. Нехай їздить по штатах, займається там.

Віткофф, санкції і тиск Конгресу на Білий дім

Так, але є, на жаль, Віткофф, про якого ви вже згадували, який іноді блокує цей процес перемир'я.

Так, на жаль, це є, але дуже багато критики на адресу Віткоффа з боку конгресменів. І навіть є чутки, що його хочуть витягнути на слухання. Сенат хоче витягнути.



Зустріч Віткоффа та Путіна в Москві / Фото Getty Images

Але я вам чесно скажу, республіканці майже змирилися з тим, що вони програють нижню палату. А якщо це станеться, то цьому Віткоффу миру не буде. Його будуть добивати до кінця його життя тяганням по слуханнях, порушенням кримінальних справ, розслідувань, чим він займається, його сімейка в Катарі, наприклад, Арабських Еміратах, навіть у самій Росії.

І ось, знаєте, немає лиха без добра. Ви подивіться, як тільки спливла інформація про те, що російський олігарх оплачував весілля сина Трампа. Ви подивіться, як Трамп занепокоївся. І не випадково.

І ось це сьогодні штовхає Трампа доводити, що у нього немає зв'язків з Путіним. Тобто ось цей Russia Gate, який був дійсно висмоктаний з пальця в першій каденції, він сьогодні може перетворитися на реальність.

Почнеться розслідування, яким чином, хто стоїть за цим олігархом, чому там опинилися працівники секретних служб Росії і де коріння ось цього всього? І багато чого зараз почнеться.

І я вам скажу, що чимало республіканців на боці тих самих демократів, які обурені цим, і низка республіканців готові навіть докласти руку до початку розслідування. Але все це може мати місце тільки за результатами 3 листопада. Так що у цього Віткоффа вже сьогодні має боліти голова.

А що буде після 1 січня 2027 року? Ось це дуже важливо. Тому Віткофф, Шміткофф там і так далі, це все вже лічені дні. Довго не буде він.

Я вам давайте нагадаю дуже хорошу пресконференцію в Києві, коли журналіст NBC поставив йому запитання, там же Віткоффу і Кушнеру: "Ну як ви після такого безрезультатного впровадження в дипломатію на Близькому Сході, ви зараз збираєтеся займатися Росією і продовжуєте це робити? Де надія, що буде результат?" Адже це питання у всіх. У всіх.

І, тим не менш, Трамп твердолобо продовжує тримати цього Віткоффа поруч із собою.

А чому? Ось є розуміння, чому Трамп діє саме так? Наш президент сказав, що цього разу не звучала вимога припинити удари по російських НПЗ в односторонньому порядку. Але чи готовий тоді зараз Білий дім, зокрема Трамп, вдарити санкціями по Москві, якщо раптом там Лавров на зустрічі з Рубіо скаже, що так, ми згодні, а завтра російські ракети знову полетять по українських підстанціях, АЗС і так далі?

Ось ви зараз торкнулися другої козирної карти Трампа. А перша, я сказав, це був договір щодо Гренландії. Друга - це, звичайно ж, дуже важливий закон. Закон, ухвалений щодо санкцій, що носить ім'я великого Ліндсі Грема.

Зверніть увагу. Трамп підписав законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії. Це рішення кардинально змінює правила гри на світовому енергетичному ринку та створює безпрецедентні виклики для тіньових схем фінансування війни.

Ну, скажу чесно, це правдоподібно і з досить надійних джерел. Це була ініціатива Трампа. Він тиснув на Майка Джонсона, спікера, щоб швидше поставив на голосування.

З метою, чому йому потрібні були козирні карти перед зустріччю із Сі Цзіньпіном. Це було дуже важливо. З іншого боку, він же розуміє, що треба вирішувати з Путіним питання. Це дуже важливо.

Тому він може сьогодні цим важелем користуватися в переговорному процесі як проти Путіна, так і проти Сі Цзіньпіна, особливо проти Сі Цзіньпіна, тому що головним киснем Путіна є Сі Цзіньпін. Тому ось ми з нетерпінням чекаємо результатів зустрічей.

Звичайно, ви знаєте, в законі вже там передбачені дві речі. Перше - це тимчасові рамки. Трамп має право вводити ці санкції, коли він це хоче. Не прямо сьогодні, може, завтра, може, післязавтра, може, через рік, поки Трамп у Білому домі.

Це перше. Друге, що обсяги санкцій, тобто наскільки сильно можна вводити ці санкції, тобто відсотки тарифів проти тієї чи іншої країни, яка пов'язана з Росією, і навіть проти самої Росії. Тобто у нього руки розв'язані, у Трампа в цьому відношенні.

Але ви маєте право поставити запитання: як довго може Трамп тягнути? Як довго Трамп може ось так от, маючи такі можливості широкі, не впроваджувати, не застосовувати ці санкції? Я вам відповім.

Виявляється, Конгрес має право витягувати Трампа і його оточення на слухання в Сенат, зокрема, на слухання, з тим щоб звітували, як просувається ухвалений закон. Це перше. Привілей Конгресу, тобто Сенату, зокрема.

Друге, якщо закон не буде просуватися, Сенат і Конгрес загалом мають право ухвалити додатковий закон, який буде обмежувати права президента щодо часових і щодо масштабних можливостей застосування ось цих санкцій. Це дуже важливий фактор.

Тому Трампу довго не доведеться ось так от тягнути час. Абсолютно ні. Тим більше час іде у нього. Він думає про спадщину свою.

І ось ці безглузді загравання навіть з іранським режимом і навіть принизливі, жахливі, неприємні нам, американцям рядовим і платникам податків чути, що Трамп готовий навіть вступити в переговори з цими хуситами, тими самими, якими Трамп погрожував: "Я їх уже знищив, все, їх більше немає". А сьогодні він готовий з ними вступати в переговори і терпіти їхні принизливі атаки проти союзників Америки, арабських країн, зокрема Саудівської Аравії.

Це, звичайно, ні в які рамки не вкладається. Тому, ви знаєте, ось це все принижує Трампа, це дає козирі в руки його опонентів як усередині партії, так і за межами. Ось тому тиск на Трампа є, і він дуже зацікавлений у тому, щоб Україна вийшла з цієї війни переможцем.

Я вам наведу приклад, коли він на шляху до зали Організації Об'єднаних Націй, де він мав виступити, журналісти, як завжди, його супроводжували.

Яке послання він скаже Путіну?

Так, так. Він сказав: "Зупини війну". Ось це було дуже важливо.

Так. Це вперше. Борисе Яковичу, але тут ще важливо, який саме такий силовий аргумент сьогодні Рубіо міг покласти на стіл Лаврову, окрім ось таких усних умовлянь?

Ну, у всякому разі, навіть передача ліцензій. Хлопці, це хіба не зброя найпотужніша? Це виробництво Україною з поставками ракет. А ось ці 2,8, 2,68 мільярда - це не маленькі гроші, друзі мої.

Більше того, вже в Конгресі кажуть, що ми будемо продовжувати. Тим більше це не подарунок, це продається.

Так, це за гроші Європи.

Європи, так, абсолютно вірно. Тому в цьому відношенні це правдоподібно, це є. Тобто Рубіо відкрито може сказати: "Слухайте, ми піднімемо шлагбаум. Ми будемо допомагати Україні. Та так, що вам доведеться жарко. Не так, як навіть сьогодні".

Ось це він може стовідсотково. Тим більше ми знаємо Рубіо, як він ставиться до Росії. Він ненавидить Путіна, він це чудово знає, і він це добре вміє піднести.

Я радий, що саме Рубіо сьогодні на передовій, чесно, а Віткофф і Шміткофф нехай валяються там десь, роблять вигляд, що вони домовляються. І все-таки вирішальне слово за Рубіо.

Ми на це розраховуємо. Дай Бог йому здоров'я, він твердий. Зверніть увагу, як він дуже красиво завжди говорить. І у виступах його завжди червоною ниткою виходить його позиція. Розумієте як? Це дає нам надію і оптимізм.

Саміт G20, публічний виклик Путіну і тактика Зеленського

Сьогодні Рубіо сказав, що США запросили Путіна на саміт G20 у Маямі в грудні. Зеленський вчора чітко вже пояснив, що він готовий летіти в Маямі і особисто зустрітися з Путіним віч-на-віч. Ну а в Кремлі крутять носом. Вони знову говорять про те, що немає передумов для зустрічі з Трампом ось на такому рівні в тристоронньому форматі. А навіщо взагалі тоді запрошувати цього терориста, вбивцю в США? І що Трамп хоче від цього отримати, якщо у Путіна прямо заявляють, що їм це нецікаво?

Знаєте, я при всьому тому, що у мене є претензії до Зеленського по відношенню до внутрішньої політики, корупції, там він міг би бути набагато жорсткішим, але він молодець у зовнішній політиці, я вам скажу.

Ось ця ідея Зеленського. Зеленський заздалегідь це оголосив, знаючи, що Путін на це не піде. І цим самим світ побачить, що саме Зеленський прагне до миру. Ви розумієте, так? Це дуже важливо. Прекрасний хід Зеленського, приголомшливий хід. Правильно, так має бути.

Звичайно, Путін ніколи не приїде. А чому він повинен приїжджати? Він повинен знати, які підсумки будуть. А підсумки одні. Це очевидний факт.

Зупинись стріляти, зупини все. Неважливо де, куди. По будь-якій території України припини стріляти. А він на це не може піти. Путін сам висловився: якщо він на це сьогодні піде, не маючи відчутних результатів, які він може продати своєму населенню, то його повісять.

Ви пам'ятаєте, Путін виговорився: "Мене повісять". Це було правдою. Тому це очевидний факт. Путін на це не піде. А навіщо він буде їхати? З якою метою? До яких результатів він повернеться в Росію? І взагалі прийме його після цього Росія чи ні? Ось це питання.

Тому Зеленський молодець. Він сказав те, що не буде прийнято Росією. Тобто Зеленський прагне до миру сьогодні, прямо зараз. А Путін не хоче миру, не хоче. Він хоче продовжувати вбивати, неважливо, якою ціною йому це обходиться.



Зустріч Зеленського з Трампом у США / Фото Офіс Президента України

Нагадаю вам, за даними нашого Інституту вивчення війни, на одного вбитого українського солдата припадає десять російських. А Путіну на це наплювати. Україні не наплювати. Ціна життя кожного українського солдата на вагу золота, більше, ніж на вагу золота.

Тому Україна дорожить, і вона хоче закінчити війну прямо сьогодні. А я не кажу вже про цивільне населення і збитки матеріальні, які завдаються сьогодні Україні. Тому я вважаю, тактика Зеленського вірна, вона вбивча для Путіна.

І головне, це проти політики Трампа. Найцікавіше. Так, Трамп буде публічно підтримувати Зеленського. Ось він молодець! Ви подивіться, скільки він дифірамбів співає на користь Зеленського і Україні.

Він каже, які вони сильні, які вони молодці. Та й керівництво України молодці. Трамп ніколи такого не говорив. Він говорить сьогодні, він не може. У нього маса доказів, що Україна - це рятівник західної цивілізації.

Особливо ми почали наш ефір з приголомшливих навчань, які проходять в Аризоні за участю українських дронів. Трамп це все знає. Йому капають постійно, кажуть: "Дивись, ось українці чого досягли. Ось подивися, вони не приїхали з порожніми руками. Он вони навіть нам пропонують те, чого ми гостро потребуємо".

Тому у Трампа в цьому відношенні немає підстав не говорити про Україну хороше. Він зобов'язаний це говорити і змушений.

І водночас, звичайно ж, ви маєте рацію. Ви вже поставили мені це запитання: а чому досі він Віткоффа тримає? Так він ще сподівається. Ось зі ста відсотків надій, які у нього були на початку своєї каденції, ось цим початком переговорного процесу з Росією, сьогодні відсотків десять все ще є.

Зі ста у нього опустилися надії на роботу з Путіним в економічному плані. Опустилося все це до дуже низького рівня, але вони все ще є. Ви маєте рацію. Віткофф твердить Трампу: "Ми ще домовимося, не треба поривати, ми ще маємо таку можливість".

Так, предмет окремої розмови. Що пов'язує Віткоффа з цим Дмитрієвим? Це предмет окремої розмови. Уже конгресмени говорять про це і планують розслідування провести. Коротше, чи то ще буде в цьому всьому.

І Трамп це розуміє. І знову повертаюся до цього злощасного весілля його сина. І розмови про те, що є якісь зв'язки сім'ї Трампа з путінським оточенням, та й із самим Путіним, це все насторожує Трампа, звичайно, і лякає його сто відсотків.

Так що він повинен показати світу, що він порядний, що він цінує Україну, що Україна молодці. Але цього мало говорити на публіці.

Ну ось дивіться, Борисе Яковичу, буквально ось зараз, у цю хвилину йде заява від Лаврова, який сьогодні зустрічався з Рубіо, і він уже прямо каже, що паузи в СВО на час переговорів не буде в будь-якому форматі. Ми навчені гірким досвідом нібито. І при цьому Дональд Трамп заявляє, що сторони там готові розмовляти. Я хочу зустрітися з Путіним. Аляска його нічому не навчила. Так. А зараз Росія буде спеціально затягувати ці переговори, щоб і не зупиняти СВО, як каже Лавров?

Правильно, це було ясно від самого початку. Я ж сказав, що Путін не зацікавлений у зупинці війни. Чому? Йому нічого продати своєму населенню, абсолютно нічого продати. Успіхів немає.

Де чотири області українські? Ні, немає їх абсолютно. Більше того, він сьогодні своїм військовим заявив, що всі цілі СВО будуть досягнуті.

Ну, теж пряма цитата.

Ми це чуємо з 24 лютого 2022 року. Немає. Як була тріскотня обіцянок, так і є. Досягнень немає, результатів немає. І не буде ніколи.

Україна на підйомі. Друзі мої, сьогодні України потребує Америка. Ось вам результат, чого ви досягли. Тому їм би добре було б зрозуміти, що Україна сьогодні з дитячого віку за чотири з половиною роки виросла вже до підлітка, який вміє себе захищати.

Що Україна демонструє? Ви подивіться, Україна не просто захищає, вона ж винаходить. Вона такі речі пропонує сьогодні світу, яких світ потребує.

Найцікавіше, сьогодні я дивився звіт про навчання, що проводяться сьогодні в Аризоні. Виявляється, ось експерт каже: "Ви знаєте, недостатньо тільки використання українських розробок, досягнень, але ми дуже потребуємо, тобто ми - це американці, тактики ведення війни, тієї війни, якої Америка ні з ким ще не мала ніколи".

"А Україна - це найдосвідченіший сьогодні народ український, який вміє боротися з цими варварами в сучасних умовах, із застосуванням сучасних технологій. Саме Україна. Цього досвіду у нас немає. Ми повинні вчитися в України". Ось ця головна думка вже як підсумкова виходить із навчань, що проводяться сьогодні в Америці американців з українцями. Приголомшливий висновок, дивовижний висновок.

Тому я вважаю, що це все дає нам підстави бути оптимістом. Америка вже потребує самої України, вона її не здасть ніколи. Запам'ятайте це.

Але нам цього мало. Нам потрібно, щоб війна зупинилася прямо сьогодні. І, швидше за все, зрозумійте правильно, Трамп, хоче того чи ні, він, по-перше, факти. Новини, які ми отримуємо з фронтів, підштовхують Трампа до думки про те, що пора кінчати грати посередницьку роль, тобто бути незалежним до того, що відбувається в Україні.

Це перше. І друге - це, звичайно, майбутнє самого Трампа. Тобто ось цей Russia Gate, який був висмоктаний з пальця в першу каденцію, сьогодні може перерости в реальність, друзі мої. Ось це я повертаюся знову до цього весілля.

Трамп хоче довести, що він до Путіна не має ніякого відношення. Він на боці України, він повинен це довести поставками зброї сучасної.

І відповідь Лаврова не є новиною. Вона була ще і вчора, і позавчора, і чотири з половиною роки тому. Вона не змінюється. Чому? Це на користь України. На користь України тому, що говорить про те, що Росія своїх цілей не досягла і не досягне ніколи. У цьому весь цей парадокс.

Важливо. Лавров на засіданні ООН видав низку скандальних заяв. Зокрема, він сказав, що Росія не робитиме перерви у війні для проведення перемовин.

І сьогодні, я думаю, Зеленський поїде задоволений з якимось дуже хорошим результатом від зустрічей і з Трампом, і з конгресменами, сенаторами у нього будуть зустрічі. І, звичайно ж, за результатами спільних дій робіт українських військових і американських.

Тобто ліцензія буде підписана, я в цьому не сумніваюся. Але це предмет довгостроковий. Нам потрібна зброя сьогодні. Тому я повертаюся до того обсягу грошей, які виділені на покупку зброї для України, 2,68 мільярда доларів для України.

Більше того, бажання Конгресу продовжити виділення цих грошей - це приголомшливо просто. Тобто це дуже важливе джерело підтримки України сучасною зброєю. Ось це нам дає гарантії, якщо врахувати, до цього додам, дуже важливо майбутні зустрічі із Сі Цзіньпіном.

А у Сі Цзіньпіна сьогодні вибору теж немає. Він не може продовжувати на два фронти підтримувати і Іран, і Росію проти Заходу і Америки, зокрема. Довго так тягнутися не може.

Найновіші дані і дуже погані справи у Сі Цзіньпіна в економіці своїй. Він не може сьогодні тягнути так довго. І були розмови про те, що Сі Цзіньпін уже по телефону з Трампом до приїзду прийняв пропозицію Трампа про заморозку по лінії фронту на сьогодні ось в Україні з тим, щоб потім перейти на переговорний процес.

Я думаю, ось це може сьогодні вже бути обговорено остаточно, і тоді вже достатньо буде одного дзвінка Сі Цзіньпіна Путіну сказати: "Слухай, нам набридло, закінчуй до бісової матері". І таке більше терпіти не можна. Ось ми на це сподіваємося. Ми на це розраховуємо.

Таємна зустріч Зеленського з директором ЦРУ та іранський напрямок

Борисе Яковичу, перед зустріччю з Дональдом Трампом Зеленський таємно поговорив з директором ЦРУ Джоном Редкліффом прямо під час дозаправки їхнього літака в Ірландії. Редкліфф, як ми знаємо, відомий жорсткою позицією проти Москви. Як ви думаєте, або, можливо, у вас є інформація, чи могла ця неформальна зустріч стати підготовкою тих самих козирів розвідданих, які Зеленський пізніше виклав на стіл Трампу? Ну і таким чином Трамп розуміє справжню ситуацію?

Ну, є чутки. Я вірю цим чуткам з надійних джерел, нібито це була ініціатива Зеленського зустрітися ось так перехресно в аеропорту в Дубліні.



Очільник ЦРУ Джон Реткліфф / Фото AP

І Зеленський дав якусь дуже важливу інформацію Редкліффу, дуже важливу інформацію, яку Редкліфф, кажуть, підтвердив. І він подякував Зеленському за дуже важливу інформацію.

І потім ця інформація була вже викладена Трампу особисто і Редкліффом, і самим Зеленським, коли вже зустрічалися. Це позитив, це здорово.

Причому, ви знаєте, будь-яка інформація, яка надходить з боку України, вона перепровіряється і вона підтверджується низкою розвідслужб як американських, так і ізраїльських. Давайте не забудемо, Ізраїль дуже щільно працює з Україною, ізраїльські розвідслужби. Ось це дуже важливо.

А ця інформація стосується якихось дій Російської Федерації, можливо, проти країн Європейського Союзу, НАТО або проти самих США?

Іран, Іран, Іран. Іранський напрямок. Зараз Зеленський вже не приховує, що він допомагає американцям і ізраїльтянам розвідданими, що стосуються Ірану. Ось це дуже важливо.

І, звичайно, Європи, звичайно, європейських країн, країн-членів НАТО. Розумієте як? Це дуже важливо, хлопці.

Тому українська участь у безпеці Заходу, вона дуже важлива, вона безцінна. Українські спецслужби працюють, дай Бог їм здоров'я. Ми повинні знати це.

Тому Україна намагається скрізь, де вона тільки може, допомагати Заходу, навіть якщо це безпосередньо України не стосується. Це дуже важливий фактор, і це цінується і в Конгресі.

І, звичайно, Трамп вдячний, вдячний він, коли він отримує підтвердження тому, що приходить з України. Він вдячний, він не приховує цього.

Тому, ви знаєте, все разом узяте зараз все йде на користь України, на користь України. Давайте почекаємо зустрічі Сі Цзіньпіна з Трампом. Подивимося, які будуть результати.

Нагадаю вам, це одна з трьох зустрічей, які матимуть місце до кінця цього року. Друга зустріч буде в листопаді на саміті азіатських країн, це буде в Китаї, і наступна зустріч уже буде тут ось уже в Маямі, як ви сказали, на G20 у грудні, теж зустріч із Сі Цзіньпіном.

Так що, дай Бог, щоб мрії Зеленського про зупинку війни до кінця цього року збулися. І ми, тим самим лобіюючи, будемо сприяти цьому. А на те підстав дуже багато.

Це інтерв'ю було скорочено, виправлено та відредаговано для кращого розуміння аудиторією.