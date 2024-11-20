Путін не з'являється в публічному просторі на тлі ескалації навколо України, – росЗМІ

Владімір Путін востаннє з'являвся на людях 7 листопада 2024 року. Зокрема, він відвідав форум у Валдаї.

24 Канал пише, посилаючись на росЗМІ, що російський диктатор Путін не виходить на люди по декілька тижнів. Попри це, Кремль публікує інформацію про зустрічі, які відбулись декілька тижнів чи місяців до того.

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Як з'ясували, що Путін не виходить на люди

Російські журналісти проаналізували, що 19 листопада Путін, згідно з даними Кремля, зустрічався з керівником фракції "Нові люди" Олексієм Нечаєвим. Останній сказав Путіну, що його партія підтримала бюджет у першому читанні. Проте Держдума ухвалила документ в першому читанні ще 24 жовтня, у другому читанні – 14 листопада.

Ба більше, нібито "в день зустрічі" з Путіним Нечаєв відвідав виставку в Держдумі. Проте політик був в іншому костюмі, з іншою стрижкою.

Також нібито 14 листопада російський диктатор Путін зустрівся з керівником фракції ЛДПР Леонідом Слуцьким. Проте на зустрічі розповідав про підсумки виборчої кампанії, яка завершилася на початку вересня. До речі, з Путіним Слуцький нібито зустрічався орієнтовно в час, коли й виступав у Держдумі.

Але це ще не рекорд: за даними наших співрозмовників, знайомих із підготовкою зустрічей з Путіним, різниця між справжніми датами зустрічей та їхньою появою на сайті Кремля останнім часом може досягати й двох місяців,

– заявили журналісти.

Путін "зник" якраз у момент ескалації війни Росії з Україною.

Видання вважає, що Путін може не розповідати про те, де перебуває, навіть речнику Дмітрію Пєскову. Про те, де він перебуває, може знати тільки охорона та вузьке коло наближених.