Про це 24 каналу сказав психолог Валентин Кім. Він зазначив, що Путін зараз показує дивну поведінку та імпровізує.

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Путін невпевнений у собі

Психолог вважає, що Путін – дуже поганий актор. "Якщо у 2012 році він щиро радів своїй перемозі на виборах, навіть пустив сльозу, то під час виступу на Красній площі у жовтні 2022 року, коли він кричав "Ура, ура, ура", було помітно. що він невпевнений у собі та не вміє керувати натовпом", – пояснив він.

Путін намагається зараз робити речі, які ніколи до цього не робив. І така зміна невербальної поведінка свідчить про те, що стандартні інструменти керування не працюють. Ситуація змінилася, тому зараз він намагається хоч щось виправити,

– зазначив Кім.

На його думку, тіло і психіка Путіна реагують на те, що відбувається, і це каже про те, що він хоче щось виправити – завести натовп, підписати папірці тощо, але це в нього не виходить.

"Путін періодично хоче імпровізувати. Тут є дивне поєднання – коли ти боїшся щось зробити, а з іншого боку – ти дуже хочеш цього", – відповів він.

Психологічна травма Путіна після візиту ШОС

Психолог наголосив, що візит Путіна на ШОС і те, що там відбувалося, було для нього дуже травматично. "Бо там люди, які раніше "засирали йому в рота", поговодилися так, начебто він – людина другого порядку", – сказав він.

До Путіна запізнювалися, його не там посадили, його повчали. Для Путіна, як для людини, яка вийшла з цього приниження, повернення у такий стан – надтравматичне. На цьому ШОС відбулася так звана "ретравматизація" Путіна,

– відзначив Валентин Кім.

За його словами, можливо, це і спричинило його намагання довести, що він може переломити хід подій чи "прочавити" свої власні умови на перемовинах, спричиного його намагання провести мобілізацію, підписати анексію окупованих територій та інше.

Психолог пояснив дивну поведінку Путіна останніми днями: відео



"Але є такий вислів – "що не робить дурень, все він робить не так". Якщо Путін вже почав хибити, то зараз, коли ставки підвищуються, це повертається до нього, як бумеранг. Він намагається розребти ситуацію, але в нього не виходить, бо Путін – не лідер, не оратор, не харизматик, ніхто. І за ним немає нікого", – сказав психолог.

Він додав, що той "апарат", на який спирався Путін, також почав хибити та створювати помилки.

Також на фронті все "сиплеться", пропагандисти не знають, що казати. Тож, його особиста невпевненість чітко передається його оточенню. Тобто, коли Путін веде себе нахабно, то і Лавров починає так себе вести. А коли Путін веде себе невпевнено, то і його пропагандисти та оточення теж починають показувати ознаки невпевненості,

– заявив психолог.

Валентин Кім підсумував, що навіть чиновники під час "приєднання" окупованих територій не мали усмішок чи розслаблення. На їх обличчях було помітно лише смуток, страх, печаль та напруження. Ці люди відчували тривогу та невпевненість.

До слова, Через поразки на фронті під Путіним не просто захиталося крісло – його влада стрімко зникає. Політтехнолог Михайло Шейтельман каже, що на адресу диктатора лунає все більше критики. Зокрема, окремі представники російської еліти відверто висловлюють невдоволення діями Кремля.