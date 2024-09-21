Лавров пояснив, чому Путін нібито "підтримав" Камалу Гарріс

Глава МЗС Росії Дмітрій Лавров прокоментував заяву Путіна. Російський диктатор говорив, що він нібито "підтримує" кандидатку в президенти США від демократів Камалу Гарріс.

Російський міністр Лавров сказав в інтерв'ю телеканалу Sky News Arabia, що нібито Путін "пожартував". До речі, Дональд Трамп сказав, що "дуже образився" на Путіна через його "підтримку" Камали Гарріс. Кандидат від республіканців додав, що глава Кремля, напевно, зробив це усміхаючись.

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Що заявив Лавров про слова Путіна щодо Гарріс

Сєргєй Лавров заявив, що його шеф "пожартував" і "в нього гарне почуття гумору".

Не бачу будь-якої різниці ні щодо нинішньої виборчої кампанії, ні щодо майбутніх виборчих кампаній у США на тривалий час,

– заявив Лавров.

До речі, під час дебатів, говорячи про Україну, Камала Гарріс заявила, що, якби президентом був Трамп, коли Росія напала на Україну, то зараз би Путін вже сидів у Києві та планував агресію проти інших країн Європи.

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Також кандидатка у президенти від демократів Камала Гарріс пригадала, що коли Путін напав на Україну, то Трамп сказав, що це було "блискуче".

Детальніше про заяви Трампа та Гарріс щодо України – читайте за посиланням.