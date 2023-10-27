"Вже 297 120 штук": українці розірвали мережу мемами після вкидів про "смерть Путіна"

Російські пабліки активно розганяють повідомлення про нібито "смерть" президента Владіміра Путіна. Офіційних підтверджень цьому немає, але українці вже встигли відреагувати мемами.

Пропагандисти стверджують, що Путін нібито помер о 20:42 26 жовтня у своїй резиденції на Валдаї. Очевидно, що в такий спосіб росіяни хайпують, бо це вже не вперше. Меми на цю тему, які активно розповсюдили українці – дивіться у матеріалі 24 Каналу.

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Меми про нібито "смерть" Путіна розірвали мережу

Про буцімто "смерть" російського диктатора повідомили ввечері 26 жовтня ворожі анонімні телеграм-канали. Ці повідомлення розганяють не вперше, тому який саме "Путін" помер – невідомо. Очевидно, що це черговий вкид росіян. Українці миттєво відреагували на нього хвилею мемів.

Цікаво, що коли у Росії помер Брежнєв, офіційно про це повідомили лише наступного дня. Та у СРСР уже знали про це – із повідомлень у західних медіа. Тож якщо Путін справді помре, про це одразу напишуть авторитетні іноземні видання, а не анонімні пропагандистські телеграм-канали, для яких публікація схожих "сенсацій" може бути звичайним "хайпом".

Дехто жартує, що Путін "помер від крінжі".

Інформацію про нібито "смерть" російського диктатора розганяють вже не вперше. Тому у мережі жартують, що, судячи з усього, Путіна вмерло вже "297 120 штук".

Раніше мережу підірвали меми з танцюючими темношкірими чоловіками, які несли труну. Тож українці жартують, що вони вже готові до смерті російського диктатора.



У мережі ширилась інформація, що Путін буцімто має декілька двійників. Тож який саме двійник диктатора нібито "помер" – невідомо.

Та все ж, наголошують у мережі, навіть якщо російський диктатор і справді помре, то це буде просто "плюс один росіянин до статистика Генштабу". Адже у країні-агресорці залишається ще десятки мільйонів людей, які підтримують знищення України та нашого народу.