Таке вперше, – експерт з безпеки зауважив несподіваний крок Путіна та розкрив причину

Володимир Путін заявив про те, що нібито йому надійшла пропозиція від України обмежити з обох боків бойові дії чотирма регіонами, де вони точаться на землі. Також йшлося про домовленості не завдавати ударів вглиб території обох країн. Очільник Кремля визнав, що відхилив пропозиції, і це свідчить про плани Росії у війні у найближчі місяці.

Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко, наголосивши, що тезиси, озвучені Путіним, були опубліковані у західних медіа впродовж останніх тижнів. Вони є частиною пропозицій з боку Європи, які посли європейських країн передавали до російського МЗС.

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До чого готується Кремль?

Жовтенко зауважив, що Путін повторив певні ініціативи з боку європейців, які були заявлені під час політичних консультацій.

Зрозуміло, що його жорстке "ні" на ці пропозиції – це передусім відповідь Європі. І зрештою, це індикатор того, що, очевидно, Росія бере курс на ескалацію. А підтримка Китаю цим російським планам вже забезпечена,

– пояснив він.

Тому Україні, на його думку, потрібно готуватися і очікувати наступної ескалації.

Коли може бути нова ескалація на фронті: дивіться відео

Водночас наміри Володимира Путіна схилити Олександра Лукашенка до безпосередньої участі в операціях і проти України, і проти східного флангу НАТО наразі зазнали фіаско. Кремлю на тлі цього необхідно показати, що він тримає ситуацію під контролем. І навіть без білоруських військ росіяни все одно наступають і займають якісь території. Саме таким загальним тлом Путін, на думку експерта з безпеки, відтінив відмову від пропозицій щодо початку переговорів, які принесли до російського МЗС європейці.

Фактично все зводиться до того, що приблизно у другій половині літа – початку вересня можливі спроби ескалації з боку росіян по лінії фронту. Також після завершення так званих виборів до держдуми Росії у вересні 2026 року плануються серйозніші кроки з боку Кремля, до яких готується російська система військкоматів,

– зауважив Тарас Жовтенко.

Він звернув увагу й на те, що Путін підписав указ про чергове збільшення чисельності Федеральної служби охорони. Це відбувається вчетверте з початку повномасштабної війни проти України.

Але хоч це вчетверте загалом, таке вперше, коли збільшення чисельності відбувається не на початку року (коли це логічно і пов'язано з бюджетуванням), а посеред року,

– зауважив експерт з безпеки.

Це, як вважає він, є ознакою того, що Путін готує додаткові інструменти для того, щоб спробувати втримати ситуацію під контролем всередині Росії після того, як будуть ухвалені не дуже популярні рішення, зокрема, щодо мобілізації.

Нагадаємо, що Володимир Путін сказав, що відмовився від пропозицій, які отримав нібито від України. Вони стосувалися припинення ударів вглиб територій країн з обох боків. Очільник Кремля зазначив, що російські атаки по Україні є значно потужнішими і мають серйозніші наслідки. Також очільник Кремля сказав, що нібито атаки України по російській території "абсолютно не впливають ані на бойові дії, ані на ситуацію на лінії фронту".

Путін повідомив й про те, що Київ буцімто запропонував обмежити бойові дії Херсонською, Запорізькою, Донецькою і Луганською областями, а в усіх інших регіонах їх зупинити. Однак, за його словами, Україна вийшла з такою ініціативою, тому що їй катастрофічно не вистачає особового складу.