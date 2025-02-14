"Путін ніколи не грає за правилами": Єрмак повідомив деталі зустрічі з Келлогом
- Андрій Єрмак зустрівся з Кітом Келлогом у Мюнхені для обговорення шляхів досягнення миру, підтримки України та координації зусиль.
- Єрмак підкреслив, що Путін не дотримується правил, і без примусу домовленості з Росією не працюватимуть, а допомога Україні зараз є вигіднішою для безпеки Європи і світу.
- Обговорювалися питання безпеки, візит спецпредставника США в Україну та подяка союзникам за підтримку.
Андрій Єрмак у Мюнхені зустрівся зі спецпредставником Президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Вони обговорили шляхи досягнення миру.
Єрмак висловив сумнів щодо доцільності укладати якісь прямі угоди з Путіним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Єрмака.
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Про що говорили Єрмак та Келлог
Путін ніколи не грає за правилами. Росіяни поважають лише силу і зневажають тих, хто її не застосовує. Будь-які домовленості без сильного примусу Росії не працюватимуть – контроль над Україною залишається для Кремля основою імперських амбіцій. Саме тому наш спільний обов’язок – зробити так, щоб агресор заплатив справжню ціну за все скоєне,
– заявив Єрмак.
З Келлогом він обговорив продовження підтримки України та координацію зусиль для досягнення справедливого миру.
"Це питання безпеки не лише нашої країни, а й усієї Європи та світу. Допомагати Україні зараз – набагато дешевше, ніж протистояти сильнішій Росії пізніше", – зазначив Єрмак.
Зокрема вони обговорили зустрічі на найвищому рівні та візит спецпредставника США в Україну, що планується пізніше.
Єрмак висловив подяку союзникам за готовність працювати над відновленням справедливості та безпеки.