"Путін ніколи не грає за правилами": Єрмак повідомив деталі зустрічі з Келлогом

Андрій Єрмак у Мюнхені зустрівся зі спецпредставником Президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Вони обговорили шляхи досягнення миру.

Єрмак висловив сумнів щодо доцільності укладати якісь прямі угоди з Путіним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Єрмака.

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Про що говорили Єрмак та Келлог

Путін ніколи не грає за правилами. Росіяни поважають лише силу і зневажають тих, хто її не застосовує. Будь-які домовленості без сильного примусу Росії не працюватимуть – контроль над Україною залишається для Кремля основою імперських амбіцій. Саме тому наш спільний обов’язок – зробити так, щоб агресор заплатив справжню ціну за все скоєне,

– заявив Єрмак.

З Келлогом він обговорив продовження підтримки України та координацію зусиль для досягнення справедливого миру.

"Це питання безпеки не лише нашої країни, а й усієї Європи та світу. Допомагати Україні зараз – набагато дешевше, ніж протистояти сильнішій Росії пізніше", – зазначив Єрмак.

Зокрема вони обговорили зустрічі на найвищому рівні та візит спецпредставника США в Україну, що планується пізніше.

Єрмак висловив подяку союзникам за готовність працювати над відновленням справедливості та безпеки.