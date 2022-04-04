Путін ніколи не зламає дух українців, – Джонсон виклав потужне відео підтримки

Борис Джонсон заявив, що усі танки й зброя, які є в арсеналі Володимира Путіна, ніколи не зламають дух українців й не завоюють їхню Батьківщину. Водночас Велика Британія не відмовиться від підтримки нашої держави.

Про це прем'єр-міністр країни розповів у відеозверненні, яке опублікував у своєму твітері.

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"У мене немає сумнівів, що коли мине цей страждальний час, Україна підніметься й знову посяде своє місце серед вільних і суверенних країн", – зауважив політик.

Джонсон наголосив, що з початку вторгнення Росії українці захищали свою державу з непереможною мужністю й стійкістю.

Ми у Великій Британії захопленні доблестю й патріотизмом українців. Наша справа полягає в тому, щоб підтримати їх,

– сказав глава уряду.