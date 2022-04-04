Путін ніколи не зламає дух українців, – Джонсон виклав потужне відео підтримки
Джерело:твітер Бориса Джонсона
Борис Джонсон заявив, що усі танки й зброя, які є в арсеналі Володимира Путіна, ніколи не зламають дух українців й не завоюють їхню Батьківщину. Водночас Велика Британія не відмовиться від підтримки нашої держави.
Про це прем'єр-міністр країни розповів у відеозверненні, яке опублікував у своєму твітері.
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"У мене немає сумнівів, що коли мине цей страждальний час, Україна підніметься й знову посяде своє місце серед вільних і суверенних країн", – зауважив політик.
Джонсон наголосив, що з початку вторгнення Росії українці захищали свою державу з непереможною мужністю й стійкістю.
Ми у Великій Британії захопленні доблестю й патріотизмом українців. Наша справа полягає в тому, щоб підтримати їх,
– сказав глава уряду.
Джонсон також розповів про те, що Велика Британія вже зробила для України за останні кілька років. Мовиться про тренування понад 22 тисяч військових ЗСУ, постачання зброї, виділення 400 мільйонів фунтів стерлінгів для гуманітарної й економічної допомоги.
Варто також зауважити, що вже 150 тисяч британських сімей запропонували прихистити українських біженців.
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