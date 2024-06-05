Путін почав носити бронежилет на публічних заходах: у ЗМІ повідомили, що на це вказує

Страх Владіміра Путіна за власне життя набирає обертів, тому на публічних заходах він почав з'являтися в бронежилеті. Як мінімум з 2023 року російський президент на публіці з'являється лише в бронежилеті.

Як пишуть журналісти опозиційного росЗМІ, це підтверджують джерела в оточенні Путіна. І навіть на параді до сакрального свята 9 травня російський президент також боявся за власне життя, тому був в бронежилеті.

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Путін носить бронежилет на публіці

Охорона Путіна завжди була на високому рівні, однак у 2023 році страх за власне життя досяг нового рівня. Так, спецслужби рекомендували російському президенту з'являтися на публіці виключно в бронежилеті. Як говорять джерела росЗМІ в оточенні Путіна, цього року 9 травня під час параду Путін також був у прихованому бронежилеті.

Британський консультант з питань безпеки Джейд Міллер проаналізував кадри з параду 9 травня 2024 року й підтвердив, що російський президент справді був у бронежилеті. На це вказують скуті рухи та ще кілька деталей.

Путін ходить досить скуто, і на спині його пальто не видно природних складок при ходьбі та рукостисканні військовослужбовців. Верхня частина тіла Путіна виглядає неприродно, а його плечі здаються досить широкими та квадратними, не видно форми спини та лопаток,

– заявив Міллер.

Він також додав, що на деяких кадрах помітно, що Путіну щось приносить дискомфорт. Російський президент часто підіймає і поправляє плечі, що підтверджує факт того, що він носить бронежилет. Так, під час довгого носіння балістичний жилет має значну вагу, тому під час тривалого носіння він може викликати дискомфорт і роздратування.

"Видно, що Путін тримає пальто високо застебнутим, і видно, що він перевіряє, чи воно застебнуте, ніби намагається переконатися, що ніхто не бачить що під пальто. На мою професійну думку, Путін під час відвідування параду носить певну форму балістичного захисту", – підсумував Міллер.

Водночас в Кремлі офіційно заперечують, що Путін носить бронежилет на публічних заходах. Речник Дмітрій Пєсков стверджує, що заходи безпеки буцімто залишаються на такому ж рівні.

Путін міг бути в бронежилеті навіть під час новорічного звернення

Під час новорічного звернення у 2023 році Владімір Путін також міг бути в бронежилеті. Зокрема, про це свідчать дивні виступи на спині російського президента.

Так, в мережі звернули увагу на те, що під час привітання з новим 2023 роком Путін повернувся спиною до камери. В цей момент на його спині видно дивний виступ, ніби від бронежилета. Хоча в Кремлі традиційно все спростовували, втім такі радикальні заходи безпеки свідчать, що російський президент може боятися навіть власних посіпак.