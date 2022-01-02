Путін обговорив з Ердоганом пропозиції щодо "гарантій безпеки" для Росії

Володимир Путін провів телефонну розмову з Реджепом Ердоганом. У Кремлі заявили, що говорили про "гарантії безпеки" для Росії.

Телефонна розмова відбулась 2 січня 2022 року. Про це повідомили на сайті російського президента.

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Путін обговорив з Ердоганом "гарантії безпеки"

У заяві Кремля мовиться, що президенти країн підбили підсумки двостороннього співробітництва та підтвердили активізацію взаємовигідного партнерства між Росією та Туреччиною.

Порушили й міжнародні теми, включно з відомими пропозиціями щодо вироблення юридично оформлених домовленостей, що гарантують безпеку Росії,

– заявили в Кремлі.

Зокрема мовиться про так звані "гарантії безпеки", яких Росія вимагає від НАТО. Також говорили про ситуацію в Закавказзі, щодо сирійського та лівійського врегулювання.

Коротко про так звані "гарантії безпеки" для Росії

Під час розмови з Джо Байденом 7 грудня 2021 року Володимир Путін заявив про вимогу надати гарантії щодо нерозширення НАТО.

У Білому домі відповіли, що ніхто не має права диктувати Альянсу, кому ставати його членами.

Згодом Кремль опублікував вищезгадані проєкти договорів з США та НАТО про "гарантії безпеки". Росія там знову вимагає від НАТО зобов'язань не приймати Україну в Альянс.

Штати заявили, що нададуть відповідь. Натомість у Росії бояться, що США проігнорують їхній документ про "гарантій безпеки" щодо НАТО. Саме тому у Кремлі заявили, що відсутність відповіді Росія сприйматиме як "агресивну лінію".

До речі, все це відбувається на тлі стягування військ Росії до українських кордонів.

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