Путін обговорював у бункері застосування тактичної ядерної зброї, – Піонтковський

Російський диктатор Володимир Путін продовжує погрожувати застосуванням ядерної зброї, аби залякати не тільки України, а й цілий світ.

Використання тактичної ядерної зброї не дасть ніякого військового факту. Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Він зазначив, що для її використання ще й потрібно, аби в цьому взяли участь декілька десятків російських вищих військовослужбовців.

Проте вони розуміють відповідь. Вони розуміють, що це торкнеться їх. Це американці дуже чітко пояснили,

– повідомив Піонтковський.

"Для того, щоб зробити безглузду та самовбивчу для Росії військову акцію, а саме знищити ядерною зброєю одне українське місто, потрібне активне задіяння декількох десятків персон. Малоймовірно, що Путін застосує тактичну ядерну зброю", – пояснив російський публіцист.

Проте він пригадав слова головного редактора радіостанції "Ехо Москви" Олексія Венедиктова, який говорив, що при обороні Херсона Путін буде готовий застосувати тактичну ядерну зброю. Отже, в бункері було обговорення цього варіанту.

Я знаю Венедиктова, я знаю їх. Він би це не вигадав, якби цього не чув. Значить в них такі розмови ведуться. Або велися останній місяць в бункері, що характеризує достатній рівень божевілля,

– пояснив Андрій Піонтковський.

"Якби це залежало від одного Путін, де він би міг натиснути на якусь кнопку у своїй вбиральні й знищити одне українське місто, він, звісно, зробив би це. Але технічно це набагато складніше", – додав Піонтковський.

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