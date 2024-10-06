В полі зору жінка: в Росії серйозно замислюються про заміну Путіна

На політичній арені в Росії все яскравішими стають родичі Владіміра Путіна. Їхній кар'єрний зріст може свідчити про підготовку до важливої ролі.

Якщо раніше явними наступниками Путіна називали його доньок, то вже зараз є інша особа, яку диктатор сам починає просувати. Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, кого Путін готує собі на заміну.

Цікаво Путін налаштовував Трампа проти України з 2017 року: в NYT вперше розкрили подробиці

Кого Путін розглядає своїм наступником

Племінниця Владіміра Путіна Анна Цивільова стала заступницею міністра оборони Росії Андрєя Бєлоусова. Крім того, російський диктатор присвоїв їй чин дійсного державного радника 3 класу, який відповідає військовим званням генерал-майора та контрадмірала.

Вже не вперше такий непересічний підйом кар'єрною драбиною спостерігається саме у родичів Путіна.

Днями Дмітрій Пєсков кинув дуже дивну фразу, сенс якої полягав у тому, що на місце Владіміра Путіна може прийти військовий. Оця Анна Цивільова, власне, є "військовою" тепер,

– зауважила Ольга Романова.

До слова, її чоловік Сєргєй Цивільов, колишній губернатор Кемеровської області, віднедавна обійняв посаду міністра енергетики Росії.

"Певний кастинг зараз йде, він є. Думаю, в ньому беруть участь і доньки Путіна, і сини його найближчих союзників, наприклад Дмітрій Патрушев (син Ніколая Патрушева, колишнього секретаря Радбезу Росії – 24 Канал). Кастинг йде "з-під палки". Путін знає, що не є безсмертним, але це не точно", – зіронізувала Романова.

Зверніть увагу! У червні дві доньки Владіміра Путіна – Марія Воронцова та Єкатєріна Тіхонова – вперше разом з'явилися на публіці на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Раніше російський диктатор ретельно приховував особисте життя дітей, однак останнім часом їхня публічна діяльність може свідчити про те, що вони все ж підуть у велику політику.