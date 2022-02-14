Путін ображений, йому потрібні психіатри

За останні кілька днів президент В. Путін провів кілька раундів переговорів із західними (і не надто західними) лідерами – В. Орбаном, Е. Макроном (двічі) та Дж. Байденом. Далі читайте російською.

Даже по сообщениям из Кремля, на каждой из этих реальных или виртуальных встреч поднимались вопросы обид и претензий российского президента к НАТО, США и Западу как таковому.

Не пропустите Часики тикают, развязка близка: 5 пунктов возможного сценария Путина

О чем говорили

Значительная часть бесед посвящалась вопросам истории отношений России и Запада, прежним проблемам расширения НАТО, анализу того, были ли когда-то даны СССР/России обещания не расширять Альянс на Восток (а если таковы сообщения Кремля, то, скорее всего, кроме исторических воззрений В. Путина и его философских взглядов на природу и эволюции русского мира, в ходе этих бесед вообще ничего не затрагивалось).

При этом, нельзя не заметить, что Россия, даже получив (в частности, от США) предложения по контролю над вооружениями, ограничению ракет средней и малой дальности, неразмещении наступательного оружия на территории Украины, а также по совершенствованию режима взаимных инспекций и мер доверия, не ответила по существу ни на одно из них (МИД говорит, что все они внимательно изучаются, но ни одна "зацепка" для выстраивания переговорного процесса пока не задействована).

Это говорит, на мой взгляд, о довольно очевидной вещи – о том, что собственно проблемы безопасности Кремль не интересуют (конечно, о том же свидетельствует сама постановка вопроса о безопасности, которую тебе должен гарантировать потенциальный противник; о безопасности от стран, на территории которых ты сам вторгался в разные годы, и где до сих пор находятся российские войска, но это уже вторично).

Путин обижен, что его воспринимают не так, как бы ему хотелось / Фото Getty Images

По теме Вторжения России в Украину не будет ни сейчас, ни в этом году

Путину нужны психиатры

Иначе говоря, пришло время посмотреть на происходящее не с точки зрения Realpolitik, а с позиций психоанализа. Мы имеем дело с фобиями человека, которого 20+ лет абсолютной власти привели к осознанию себя в качестве всесильного демиурга, способного распоряжаться судьбами подданных.

Теперь ему кажется, что его пожелания должны воплощаться не только ими, но и соседними странами, альянсами и союзами.

В. Путин обижен прежде всего не на расширение НАТО и не на угрозы безопасности России (самой большой угрозой для таковой является его собственная политика разграбления страны и растраты ее человеческого капитала, результатом которой становится беззащитность России перед миром в экономической и военной конкуренции), а на то, что он не воспринимается миром как человек, ультиматумы которого должны исполняться зарубежными лидерами так же, как законодательные инициативы президента превращаются в правовые акты депутатами Государственной Думы.

Интересы России в нынешней конфронтации с Западом не имеют ни роли, ни значения. Значимы здесь только фобии и обиды человека, являющегося хозяином московского Кремля. Поэтому выход из ситуации, если его только можно найти, следует искать не государственным деятелям, а психиатрам. Их усилия сейчас более востребованы, чем любые рациональные аргументы, которыми пытаются решить вопрос западные государственные деятели...

Почему Россия не может открыто воевать с Украиной: смотрите видео

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!