Погано видно обличчя та одна сказана фраза: відео "приїзду" Путіна у Маріуполь має дивні нюанси

Російські пропагандисти повідомляють, що диктатор Владімір Путін приїхав у Маріуполь. Однак відео його "візиту" виглядають дещо дивно.

РосЗМІ пишуть, що до Маріуполя Путін нібито прилетів на вертольоті, потім за кермом автомобіля, роблячи зупинки, об'їхав кілька районів міста, а у мікрорайоні "Невський" поговорив з містянами, про це передає 24 Канал.

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Дивний "візит" Путіна

Також російські пропагандисти показали дивне відео нібито візиту диктатора Володимира Путіна в окупований Маріуполь Донецької області.

На опублікованих кадрах видно за кермом автівки якогось чоловіка, якого видають за Путіна. Одна переконатися, чи це дійсно він – нереально, як і картинку за вікном автомобіля. До того ж зйомка ведеться у нічний час.

Дивний "візит" Путіна до окупованого Маріуполя: дивіться відео

Зазначається, що під час поїздки Путіна супроводжував віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін, який доповідав президенту про будівельні роботи в захопленому місті та його околицях.

Нагадаємо, що "візит" Путіна до Маріуполя відбувся через кілька днів після річниці авіаудару Росії по драмтеатру.

Путін був в окупованому Криму

У суботу, 18 березня, російський диктатор Володимир Путін приїхав до Криму. Це сталося вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії і саме у річницю російського псевдореферендуму на українському півострові.

Російського диктатора помітили у Севастополі. Жодних доказів, що це Путін, звичайно, немає. У світ все частіше виходять двійники Путіна.

Водночас у мережі зауважили, що на опублікованих кадрах диктатор помітно кульгає. Видно, що кожен крок дається йому доволі важко. Він ледве встигає за своїми посіпаками.

Крим – це Україна

18 березня 2014 року Путін після фейкового "референдуму" оголосив про "приєднання" Криму до Росії. Жодна цивілізована країна світу не визнала захоплення українського півострова.

У роковини окупації чимало держав зробили заяви. Зокрема, у Великій Британії заявили, що їхня країна залишається з Україною. Українці на території тимчасово окупованого Криму зазнають утисків та страждань.

Фінляндія наголосила, що ніколи не визнає незаконне захоплення півострова. Крим – це Україна.