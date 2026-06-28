Путін так хотів похвалитися "успіхами", що заявив про "захоплення" росіянами свого ж міста

Під час чергового виступу про війну проти України Путін припустився помилки, говорячи про ситуацію на фронті. Диктатор вихваляючи "успіхи" своїх військ навіть не помітив, що "захопив" російське місто.

Про це пишуть росЗМІ.

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Як Путін осоромився?

Під час виступу Путін заявив, що до повного оточення українських військ біля "Старого Оскола" російським силам нібито залишилося близько двох кілометрів. Однак ця заява викликала подив, адже Старий Оскол – це місто у Бєлгородській області Росії, розташоване далеко від району активних бойових дій.

Де розташований Старий Оскол: дивіться на карті

Найімовірніше, президент Росії мав на увазі річку Оскіл поблизу Куп'янська на Харківщині. Саме на цьому напрямку останнім часом точаться активні бойові дії, а російські війська регулярно намагаються просунутися.

Попри очевидну помилку, російські Z-військкори масово передрукували слова Путіна без жодних уточнень чи виправлень.

Раніше під час цього ж виступу глава Кремля також зробив низку заяв щодо ситуації на фронті, стверджуючи, що російські війська нібито перебувають за 10,5 кілометра від Сум, а до Слов'янська їм залишилося 8 – 9 кілометрів. Незалежного підтвердження цих тверджень наразі немає.

Що відомо про ситуацію поблизу річки Оскіл?

Російські війська продовжують спроби просунутися на Куп'янському напрямку, однак суттєвих успіхів не мають. За даними аналітиків, 26 та 27 червня окупанти вели обмежені наступальні дії, але не змогли покращити своє тактичне положення.

Водночас українські військові нещодавно просунулися або зберегли контроль над позиціями на схід від Куп'янська, зокрема поблизу Подолу.

Головним завданням російських сил на цій ділянці фронту залишається форсування річки Оскіл. Після цього окупанти прагнуть просуватися на захід Харківської області та північ Донецької області.

Водночас Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об'єктах противника. Так, 27 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження російського командного пункту в окупованому Лимані Першому, що розташований на північний схід від Куп'янська.

За даними українського командування, об'єкт був приблизно за шість кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ситуація на Куп'янському напрямку залишається напруженою, однак російським військам поки не вдалося досягти заявлених цілей.