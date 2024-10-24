Токаєву на радість: Путін не зміг вимовити прізвище Ердогана

У Росії 24 жовтня закінчується саміт БРІКС. Він не минув без конфузів для кремлівського диктатора Владіміра Путіна.

На величезну публіку він продемонстрував, що має проблеми з мовленням. Відео, як осоромився Путін, поширюють у телеграм-каналах, передає 24 Канал.

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Як Путін не зміг вимовити прізвище президента Туреччини

Представляючи президента Туреччини Реджепа Ердогана, Путін не зміг вимовити його прізвище та назвав його Ерджоганом. А потім – повторив ще раз теж саме.

Слово президенту Турецької республіки пану Тайїпу Ерджогану. Реджепу Тайїпу Ерджогану. Еее, Ердогану,

– сказав невиразно він.

Це, до слова, уже не перша подібна невдача для російського президента.

До цього у нього також виникали труднощі із вимовою імені президента Казахстану Токаєва Касима-Жомарта Кемельовича. Путін неодноразово називав його і Касимжаном Кемельовичем, і Кемелем Жанаєвичем, і Кемелем Жомартовичем Токаєвим.

Як Путін осоромився на саміті БРІКС: дивіться відео