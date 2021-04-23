Путін отримав не те, що чекав, – військовий експерт про відведення військ Росії

У Росії заявили про відведення своїх військ від українського кордону. Однак чи дійсно це правда – залишається чекати лише доказів, адже насправді Володимир Путін очікував іншого.
Джерело:24 канал
Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов. Він зауважив, що Путін, перекидаючи війська до кордонів з Україною, хотів досягти кількох цілей.
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Насамперед Кремль показав росіянам по телевізору, що Путін, мовляв, змусив Джо Байдена подзвонити йому. Росія подала це як прояв слабкості американського президента. Насправді ж усьому світу було очевидно, що Байден продемонстрував силу.
Путін отримав не те, що чекав. Ніхто не злякався. Вони повертаються на вихідні позиції, а потім будуть питати: "Повторити?". От це коронна фраза російського керівництва,
– сказав Жданов.
Чому Росія відводить війська
За словами експерта, Росія відводить війська, адже утримувати на кордоні таку кількість техніки і особового складу – справа не дешева.
"Продовольства вистачає на кілька діб. Бойова техніка повинна бути постійно заправлена. Максимально це на 5 діб, а далі військо треба повертати в пункт постійної дислокації або ж везти туди матеріально-технічні засоби для забезпечення життєдіяльності цієї частини", – пояснив Жданов.
За оцінками військових експертів, так званий недоторканий запас, який був використаний під час цієї "театралізованої воєнної вистави" на кордонах з Україною, Росії доведеться відновлювати щонайменше пів року.
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Вірити заявам Кремля не можна, – експерт
Заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь зауважив, що розслаблятися і вірити заявам Кремля не можна.
Заяву Шойгу взагалі можна не брати до уваги. Треба зважати тільки на супутникові знімки, на яких буде відзначено, що війська відійшли з території хоча б на 300 кілометрів від України,
– заявив Самусь.
"Рано чи пізно Кремль все одно вдасться до нової агресії щодо України. Паузу варто використати для того, щоб підготуватися і зміцнити оборону до того, як почнеться чергове нібито мирне військове навчання поруч з нашими кордонами", – зауважив Самусь.
Росія відводить війська від кордонів з Україною: головне
- Поблизу кордонів з Україною протягом місяця Росія масово стягувала війська та техніку.
- Захід був занепокоєний та закликав до деескалації. Водночас у Кремлі запевняли, що це "військові навчання".
- Вже 22 квітня голова міноборони Росії Сергій Шойгу заявив про те, що їхні війська залишають південний і західних округ.