Путін отримав не те, що чекав, – військовий експерт про відведення військ Росії

У Росії заявили про відведення своїх військ від українського кордону. Однак чи дійсно це правда – залишається чекати лише доказів, адже насправді Володимир Путін очікував іншого.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов. Він зауважив, що Путін, перекидаючи війська до кордонів з Україною, хотів досягти кількох цілей.

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Насамперед Кремль показав росіянам по телевізору, що Путін, мовляв, змусив Джо Байдена подзвонити йому. Росія подала це як прояв слабкості американського президента. Насправді ж усьому світу було очевидно, що Байден продемонстрував силу.

Путін отримав не те, що чекав. Ніхто не злякався. Вони повертаються на вихідні позиції, а потім будуть питати: "Повторити?". От це коронна фраза російського керівництва,

– сказав Жданов.

Чому Росія відводить війська

За словами експерта, Росія відводить війська, адже утримувати на кордоні таку кількість техніки і особового складу – справа не дешева.

"Продовольства вистачає на кілька діб. Бойова техніка повинна бути постійно заправлена. Максимально це на 5 діб, а далі військо треба повертати в пункт постійної дислокації або ж везти туди матеріально-технічні засоби для забезпечення життєдіяльності цієї частини", – пояснив Жданов.

За оцінками військових експертів, так званий недоторканий запас, який був використаний під час цієї "театралізованої воєнної вистави" на кордонах з Україною, Росії доведеться відновлювати щонайменше пів року.

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Вірити заявам Кремля не можна, – експерт

Заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь зауважив, що розслаблятися і вірити заявам Кремля не можна.

Заяву Шойгу взагалі можна не брати до уваги. Треба зважати тільки на супутникові знімки, на яких буде відзначено, що війська відійшли з території хоча б на 300 кілометрів від України,

– заявив Самусь.

"Рано чи пізно Кремль все одно вдасться до нової агресії щодо України. Паузу варто використати для того, щоб підготуватися і зміцнити оборону до того, як почнеться чергове нібито мирне військове навчання поруч з нашими кордонами", – зауважив Самусь.

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