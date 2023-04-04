Білоруси в небезпеці: "отримання ядерної зброї загрожує міні-Чорнобилем"

Росія оголосила про наміри розмістити свою ядерну зброю на території Білорусі. 4 квітня Владімір Путін підтвердив передачу самопроголошеному президенту Білорусі Алєксандру Лукашенку одного ОТРК "Іскандер-М".

Білорусі немає від кого захищатися цією ядерною зброєю, вона навпаки спричинить низку небезпек для місцевого населення. Про це 24 Каналу розповів головний редактор "Єврорадіо" (Білорусь) Павло Свердлов.

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Свердлов також повідомив, що група білоруських військових відправились в Росію на один з полігонів, аби відпрацювати використання "Іскандерів", зокрема все, що стосується їх зберігання та підготовки до пуску.

Захищатись немає від кого

Комплекси "Іскандер-М" можуть уражати цілі за допомогою балістичних ракет та ядерних боєголовок у радіусі від 500 до 700 кілометрів. Досі, як ядерну зброю, Росія не використовувала їх ніколи.

Журналіст вважає, що в Лукашенка немає аргументів для того, аби вчергове дозволяти Путіну господарювати на території Білорусі. Натомість білоруська пропаганда стверджує, що російська ядерна зброя виступає для країни гарантом безпеки.

Мовляв, коли в Білорусі є ядерна зброя, по її території ніхто не подумає вдарити. Як зазвичай пропаганда все ставить з голови на ноги,

– наголосив мовець.

Він підкреслив, що ніхто на Білорусь не збирався нападати: "ні злі поляки, ні люті литовці, які в голові Лукашенка сплять і бачать, як знищують білорусів".

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Небезпека для білорусів

За словами Свердлова, насправді в Білорусі ситуація зворотна. Є думка, коли імовірність завдання удару з території Білорусі буде високою, країни НАТО завдадуть превентивного удару по місцю дислокації ядерної зброї, адже вони точно знатимуть де вона розташована.

Мало того, це загрожує міні-Чорнобилем, якщо ядерна боєголовка вдарить по інших ядерних боєголовках,

– додав мовець.

Журналіст повідомив, Лукашенко переконує, що білоруси будуть операторами цієї тактичної ядерної зброї, заспокоюючи місцеве населення. Натомість Росія заявляє, що розміщає зброю, але не передає. Де-юре різниця певна є, але по факту для білорусів вона мізерна, це ще одна бомба, яка рано чи пізно може вибухнути.

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