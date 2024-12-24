Путіна цікавлять тільки старі "Орешники", а не старі танкери, – Зеленський

Під час свого звернення 23 грудня Володимир Зеленський відгукнувся на екологічну катастрофу, яка сталася в Чорному морі. Там через аварію з танкерами в Керченській протоці море і берег залило мазутом.

Про це пише 24 Канал з посиланням на звернення президента. Гарант наголосив: мазут у Чорному морі зараз є проблемою самих людей, а не влади.

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Росіяни самі зі своїми проблемами, доки Путін з "Орешником"

Одна з причин аварії у Чорному морі – танкери були дуже старі. До того ж вони були річковими, тому не мали виходити в море, ще й під час зимових штормів. У морі вони просто розвалилися навпіл – по нашвидкуруч зробленому шву. Судячи з усього, ворог перевозив мазут для потреб окупантів.

Зараз усі бачать наслідки катастрофи в Чорному морі – мазут, який забруднює узбережжя. Росія використовує надзвичайно старі посудини – по 50 років, – використовує все що завгодно, щоб тільки заробити гроші. Це загроза повномасштабна – і з погляду фінансування війни, і з погляду шкоди для природи,

– сказав Зеленський.

Як і завжди, росіяни залишилися зі своїми проблемами самі. Бо Путін зайнятий "Орешником" та іншими божевільними ідеями. Цікаво, що "Орешник" зовсім не був новою ракетою, як це хотів подати диктатор. З'явився перший аналіз деталей, де на фото чітко видно дату. І вона – ще до повномасштабного вторгнення.

Український президент упевнений: жодне море світу не заслуговує на всю шкоду від російської присутності. І це стосується не тільки Чорного моря чи Азовського, але й Балтійського та Північного. Росію треба якнайшвидше примусити до реального миру, агресор має відповісти за все скоєне.