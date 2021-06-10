Путін всіляко перешкоджатиме вступу України в НАТО, – російський журналіст Яковенко

Володимир Путін в інтерв'ю прокремівському каналу заявив, що його лякають можливості вступу України до НАТО. Втім у нього обмежені ресурси, щоб якось цьому завадити.

Глава Кремля також порахував, скільки до Росії можуть летіти ракети з України. Про це розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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У Путіна, як завжди, альтернативний глобус, – Яковенко

Путін висловив занепокоєння, якщо наша країна увійде в НАТО, то час польоту ракет від Харкова або Дніпра до Москви зменшиться до 7 – 10 хвилин. Втім журналіст пояснив, чому президент Росії помиляється.

У Путіна, як завжди, альтернативний глобус. Тому що відстань від Дніпра до Москви – 800 кілометрів по прямій. А від столиці країн-членів НАТО, наприклад, Вільнюса – 790 кілометрів, Талліна – 782 кілометри,

– зазначив він.

І додав, географічно українське місто Дніпро розташоване далі. Тому слова президента Росії не відповідають дійсності.

Ігор Яковенко переконаний, що Україна рано чи пізно стане членом Альянсу. Адже для цього докладаються всі зусилля.

"Путін буде цьому всіляко перешкоджати. Але його ресурси тут обмежені. Може шуміти, може обурюватися, але підстав для цього немає", – підкреслив опозиціонер.

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