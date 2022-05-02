Путін піддався ілюзіям, що Росія – всемогутня, і це смішно. – неочікувана заява від Земана

За словами президента Чехії Мілоша Земана, сьогодні виглядає смішним, що Путін живе в ілюзії всемогутньої Росії та потужності російської армії.

Про це він заявив в інтерв'ю CNN Prima News. Земан неодноразово засуджував дії Кремля на території України, попри те, що до війни мав дружні стосунки з Путіним.

Земан про ілюзії Путіна

Президент Чехії поділився власними спостереженнями поведінки Путіна і його голосними та оманливими заявами про могутність Росії.

Президент Росії Володимир Путін піддався ілюзіям, що Росія всемогутня і, зокрема, що російська армія є другою за потужністю армією світу. Сьогодні це виглядає смішно. Виявилося, що російська армія набагато слабша, ніж думали всі експерти,

– сказав Земан.

До початку війни в Україні Земан вважав Путіна своїм другом

Зазначимо, що нинішній президент Чехії раніше активно озвучував проросійську позицію та підтримував Володимира Путіна. Проте навіть він зміг прислухатися до здорового глузду, коли Кремль вдався до воєнного наступу на території України.

Одразу після повномасштабного вторгнення 24 лютого, вся цивілізована спільнота світу відреагувала на протилюдяні дії Росії. Мілош Земан не стояв осторонь та також прокоментував трагедію.

Росія скоїла злочин проти людяності. Раніше казав, що російські не божевільні, щоб увірватися в Україну, тепер бачу, що помилявся. Божевільних треба ізолювати. Росію чекає ізоляція та самотність,

– сказав Земан.

Зверніть увагу, що до війни в Україні Земан вважав Путіна своїм другом. У своїй заяві він згадав свою улюблену цитату Вінстона Черчілля: "Мені байдуже, вірить хто мені чи ні. Але важливо, щоб людина вірила в себе, і лише ідіот не змінював свої погляди".

"Росіяни не божевільні, щоб нападати на Україну, і вони виявилися божевільними"

Президент Чехії також прокоментував ірраціональність російської політики, що може вплинути на поставки газу.

"Я не думаю, що Росія припинить поставки, але, будь ласка, сприймайте цю заяву з несподіваною покірністю від мене. Тому що я колись публічно сказав, що росіяни не божевільні, щоб нападати на Україну, і вони виявилися божевільними", – сказав Земан.

Він зауважив, що сумнівається у припинення постачанні газу Росією, оскільки це є однією з найважливіших частин російського експорту. "Проте, можливо, вони це зроблять – політика часом дуже ірраціональна", – сказав президент Чехії.

Внаслідок цього Земан виступає за повільну відмову від вугілля.

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