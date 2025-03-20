Путін зобов'язав українців, які перебувають у Росії "без законних підстав" покинути країну

Владімір Путін зобов'язав громадян України, які перебувають у Росії без "законних підстав" повинні "врегулювати свій правовий статус до 10 вересня. В іншому випадку вони мають покинути країну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Путін готує депортацію українців

Так, у новому указі російського диктатора йдеться про те, що українці, які перебувають у Росії і не мають для цього "законних підстав", зобов'язані виїхати з країни або до 10 вересня 2025 року "врегулювати правове становище".

Цей документ в першу чергу стосується українців на окупованих територіях України, адже після так званого "референдуму" Росія незаконно включила ці території у свій склад. Фактично, указ є ще одним кроком для примусової паспортизації населення та готує підстави для масової депортації нелояльних громадян України.

З 1 січня українців, які відмовилися від російського паспорта, позбавили будь-яких прав. Офіційно громадян України на окупованих територіях обмежили у вступі в навчальні заклади, отриманні водійських прав, купівлі авто, реєстрації бізнесу, влаштуванні на роботу, отриманні медичної допомоги тощо. Водночас наявність паспорта Росії зобов'язує до призову у ворожу армію.