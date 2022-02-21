Путін підписав з ватажками бойовиків договір про дружбу

Очільник Кремля увечері 21 лютого визнав псевдореспубліки бойовиків на Донбасі. Одразу ж після цього він підписав договори з ватажками своїх найманців.

Спершу очільник Кремля підписав накази про визнання псевдореспублік на тимчасово окупованих територіях України. Згодом разом з бойовиками Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником підписав договір. Церемонію підписання транслювали федеральні канали.

Важливо Путін оголосив про "визнання" незалежності бойовиків Донбасу

Росія підписала договір про співпрацю з бойовиками

Після понад півгодинного звернення Путін оголосив про визнання "незалежності" псевдореспублік бойовиків. Одразу є після цього в Кремлі відбулася церемонія підписання документів.

Відтак Росія підписала з ватажками бойовиків договір про "дружбу, співпрацю та допомогу".

Путін підписує укази про визнання бойовиків та договори про дружбу з ними

Путін визнав бойовиків: головне

Визнавши бойовиків, Росія фактично вийшла з мінських домовленостей. Про це попереджали українські та світові політики. Раніше усвідомлення цього підтверджував і Пєсков.

Ще у січні 2022 року російські комуністи заявили, що підготували звернення до очільника Кремля з проханням визнати бойовиків у псевдореспубліках на тимчасово окупованій території України.

15 лютого Держдума підтримала це звернення і воно опинилося фактично на столі в очільника Кремля.

Від визнання бойовиків Путіна застерігали західні лідери. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що після такого кроку на Росію накладуть санкції.