путін зробив ветеранами бойових дій співробітників фсб, які "відбивали вторгнення" до росії

Диктатор кремля підписав закон, який надає фсб-шникам статус ветерана та постраждалого в ході бойових дій. Проте це поширюється не на всіх росйських спецслужбістів, а тільки на тих, які "відбивають вторгнення".

Про підписання закону путіним стало відомо 4 серпня. Проте спікер держдуми вячеслав володін раніше розповідав про деталі цього проєкту, який був внесений на розгляд 11 липня.

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Чому службовцям фсб нададуть статус ветеранів

За словами спікера їхнього "законодавчого" органа, такі привілеї будуть доступні лише працівникам російської служби, які "виконували завдання" на прикордонних територіях, які межують з Україною. Мовляв, вони від 24 лютого роблять все, щоб "захистити кордони росії від вторгнення".

Коли закон вносили, то мовилося, що на статус учасника бойових дій вже можуть претендувати 2 тисячі працівників фсб з прикордоння. Також там вказали, що 10 фсб-шників вже можуть податися на "статус інваліда". Варто зауважити, що в росії частиною фсб також є прикордонники.

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