Путін підписав закон, що дозволяє йому претендувати ще на 2 терміни

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє йому знову брати участь у президентських виборах. Тепер політик може залишатися на своїй посаді до 2036 року.

Відповідний закон забороняє обіймати посаду президента Росії більше ніж 2 рази. Однак він не стосується Путіна.

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Згідно з законом, президентські терміни людей, які були обрані до 2020 року не враховуються. Так Путін фактично "обнулив" свій строк. До речі, главою держави зможу зможе стати Дмитро Медведєв.

Зауважимо, у травні 2018 року Путін вчетверте став президентом.

Що передбачає закон

У законі "Про вибори президента Росії" прописано:

главою держави може бути особа від 35 років;

вона повинна проживати у Росії не менше 20 років і не мати раніше громадянства іноземної держави, посвідки на проживання або іншого документа. Ця вимога не застосовується до громадян Росії, які раніше мали громадянство країни, прийнятої до складу Росії.