Путін підставив Маркона: які новини привіз президент Франції Зеленському

Президент Франції Еммануель Макрон прилетів в Україну після зустрічі з Володимиром Путіним у Москві. Їх перемовини тривали 5 годин.

І як жартують користувачі у соцмережах, можливо, якби вони сіли трішечки ближче, то вони би краще один одного чули і тоді би ці перемовини пройшли у тричі швидше. Але на цьому жарти закінчуються.

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Від самого ранку, коли я відкрила стрічки інтернет-видань, мені в очі кинулася новина про те, що наступні кілька днів будуть вирішальними для України.

Французька газета "Льо Фігаро" взагалі повідомила, що ці перемовини були чи не найважливішими як для нашої держави і її майбутнього, так і безпеки Європи в цілому.

Хоча важливими вони є і для самого Макрона, у нього попереду вибори, тож така активна позиція може докинути йому плюсиків у карму. До речі, коли я кажу "активна позиція", то маю на увазі, що починаючи з грудня, Макрон зателефонував Путіну вже 5 разів.

Для порівняння, Байден і Борис Джонсон за цей же час, говорили з Путіним двічі. І от останніх двох така активна позиція господаря Єлисейського палацу дуже насторожує. І я вам скажу не дарма.

Макрон наголосив на мінських домовленостях

Після зустрічі у Києві, Зеленського і Макрона, головна ідея, яку намагався донести до нас президент Франції під час пресконференції – це виконання мінських домовленостей.

Бо, на його думку, наразі не має іншого варіанту, як дотримуватися мінських домовленостей. І якщо будуть виконуватися мінські домовленості, то тоді буде безпека у Європі – не знаю чи вірить у це сам Макрон, але нас у цьому точно намагався переконати.



Макрон прилетів в Київ / Фото Офісу Президента

Якщо ви пам'ятаєте, то після першої розмови з Путіним, президент США Байден тоді теж говорив щось подібне. Але потім швидко передумав.

Сподіваюсь що Макрон передумає також. Коли зрозуміє, як його підставив очільник Кремля.

Оскільки виконати Мінські домовленості у тому форматі, у якому вони прописані – немає жодної можливості. Оскільки Україна і Росія бачить їх виконання у різній послідовності. Ми у міжнародній, Кремль у своїй власній.

Ми кажемо: виводьте свій військовий контингент, вони говорять: вибори, особливий статус, а потім все інше.

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Корінна зміна обставин

Ви знаєте, є у міжнародному праві такий принцип, як корінна зміна обставин. Так от, за час існування Мінську, відбулася корінна зміна обставин.

На окупованих Росією територіях були видані російські паспорти, і не сьогодні-завтра Кремль почне (якщо вже цього не зробив) напряму офіційно торгувати з так званими бойовиками. І це є приводом для перегляду цих домовленостей, щонайменше.

Однак знаєте у чому головна проблема? У тому, що мова міжнародного права Росії – не знайома. Бо вони хочуть так, як вони хочуть, і по-іншому вони не хочуть.

Тому, підбиваючи підсумок скажу, що це були чергові, нехай і двосторонні розмови, які ні до чого не приведуть. Але, позитивний момент від цих зустрічей теж є. Певно щоби трохи згладити Мінськ.

Франція допоможе Україні

Франція поставить нам локомотивів, потягів та патрульних катерів. Мовиться про:

130 локомотивів компанії Alstom вартістю 900 мільйонів євро;

370 одиниць пожежної техніки Desautel на 300 мільйонів євро.

Крім цього, у межах військово-технічного співробітництва Україна та Франція підписали угоду про співпрацю між "Укроборонпромом" та французькою стороною. І окремо нам ще пообіцяли макрофінансову допомогу на суму 1,2 мільярда євро.

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Ми би звісно хотіли почути підтвердження того, що Путін пообіцяв Макрону відвести військових від кордонів України після навчань у Білорусі. А також що Путін пообіцяв не робити нових "військових ініціатив" і вести діалог про розгортання російських військ.

Ми би хотіли, але президент Макрон про це нічого не сказав.