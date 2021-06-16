Путін підтвердив, що компромісу з Байденом не буде, – російський журналіст

Володимир Путін зустрівся 16 червня з Джо Байденом, а після цього провів пресконференцію. Вона ще раз довела, що на жодні компроміси очільник Кремля не піде.
Таку думку висловив російський журналіст Ігор Яковенко. Він наголосив, що Путін – не співрозмовник.
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"На усі питання, які ставив Байден і кореспонденти, Путін відповідав на відбій: нас там немає, ми нікого не травили, ми ні на кого не нападали. У такому разі Путін не є співрозмовником", – сказав Яковенко.
Точки компромісу між Байденом та Путіним не існує. Це підтвердила пресконференція Путіна,
– заявив російський журналіст.
Він запевнив, що очікування, які були у журналіста до зустрічі, справдились. "Зустріч була достатньо ритуальною, єдиний і головний результат – повернення послів", – підсумував він.
Яковенко проаналізував зустріч Байдена та Путіна: відео
Зустріч Байдена та Путіна: коротко
- Президенти зустрілись у старовинній женевській віллі La Grange 16 червня.
- Вони дали окремі пресконференції. Ба більше, команда Байдена вимагала, аби президент США вийшов до журналістів після Путіна.
- Пресконференцію Путіна можна переглянути тут, а Байдена – за цим посиланням.