Путін пішов на крайні злочини в Україні, – Піонтковський

Росія творить жахливі речі в Україні. Захід вже давно повинен був прийти на допомогу нашій державі.

Адже Україна зараз захищає весь вільний світ. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Захід боїться зіткнень з Росією

Він пояснив, що Захід боїться зіткнутися з Росією – ядерною державою. Це, мовляв, призведе до жахливих наслідків.

Зрозуміло одне – Володимир Путін вирішив йти на крайні злочини в Україні,

– наголосив Піонтковський.

Він зауважив, що позиція західної демократії є нелогічною та аморальною. Адже все одно вона повинна буде боротися з Росією, коли та прийде у Прибалтику.

Піонтковський сказав, що боїться Захід: дивіться відео

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