Путін після розмови з Трампом вийшов до ЗМІ: головні заяви

У понеділок, 19 травня, Владімір Путін і Дональд Трамп провели телефонну розмову. Після цієї розмови очільник Кремля вийшов до ЗМІ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Путін провів телефонну розмову з Трампом