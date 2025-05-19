Путін після розмови з Трампом вийшов до ЗМІ: головні заяви
- Дональд Трамп та Володимир Путін 19 травня провели телефонну розмову, вона тривала понад дві години.
- За підсумками розмови кремлівський диктатор зробив низку заяв для ЗМІ.
У понеділок, 19 травня, Владімір Путін і Дональд Трамп провели телефонну розмову. Після цієї розмови очільник Кремля вийшов до ЗМІ.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Путін провів телефонну розмову з Трампом
Під час виступу Путін вкотре повторив свою тезу про те, що головне – усунути так звані "першопричини війни" під час пошуку компромісів між Москвою і Києвом. Владімір Путін підкреслив, що Росія та Україна "загалом на правильному шляху" після поновлення прямих переговорів. За словами кремлівського диктатора, Дональд Трамп зазначив, що Росія нібито "виступає за мирне врегулювання української кризи". Путін заявив, що Дмітрій Пєсков чи Юрій Ушаков згодом роз'яснять деталі розмови з Дональдом Трампом. За словами Владіміра Путіна, припинення вогню можливе після досягнення "відповідних домовленостей". Росія "готова працювати над меморандумом з Україною", що включає зокрема припинення вогню. Путін заявив, що Росія та Україна повинні знайти компроміси, які влаштовують обидві сторони. За словами очільника Кремля, Трамп у розмові висловив свою позицію щодо припинення вогню. Розмова президентів США та Росії тривала понад дві години. Владімір Путін заявив, що розмова з Трампом була відвертою і змістовною.
Під час виступу Путін вкотре повторив свою тезу про те, що головне – усунути так звані "першопричини війни" під час пошуку компромісів між Москвою і Києвом.
Владімір Путін підкреслив, що Росія та Україна "загалом на правильному шляху" після поновлення прямих переговорів.
За словами кремлівського диктатора, Дональд Трамп зазначив, що Росія нібито "виступає за мирне врегулювання української кризи".
Путін заявив, що Дмітрій Пєсков чи Юрій Ушаков згодом роз'яснять деталі розмови з Дональдом Трампом.
За словами Владіміра Путіна, припинення вогню можливе після досягнення "відповідних домовленостей".
Росія "готова працювати над меморандумом з Україною", що включає зокрема припинення вогню.
Путін заявив, що Росія та Україна повинні знайти компроміси, які влаштовують обидві сторони.
За словами очільника Кремля, Трамп у розмові висловив свою позицію щодо припинення вогню.
Розмова президентів США та Росії тривала понад дві години.
Владімір Путін заявив, що розмова з Трампом була відвертою і змістовною.