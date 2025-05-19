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19 травня, 19:45
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Путін після розмови з Трампом вийшов до ЗМІ: головні заяви

Поліна Буянова
Основні тези
  • Дональд Трамп та Володимир Путін 19 травня провели телефонну розмову, вона тривала понад дві години.
  • За підсумками розмови кремлівський диктатор зробив низку заяв для ЗМІ.

У понеділок, 19 травня, Владімір Путін і Дональд Трамп провели телефонну розмову. Після цієї розмови очільник Кремля вийшов до ЗМІ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Путін провів телефонну розмову з Трампом

20:01, 19 травня

Під час виступу Путін вкотре повторив свою тезу про те, що головне – усунути так звані "першопричини війни" під час пошуку компромісів між Москвою і Києвом.

19:58, 19 травня

Владімір Путін підкреслив, що Росія та Україна "загалом на правильному шляху" після поновлення прямих переговорів.

19:54, 19 травня

За словами кремлівського диктатора, Дональд Трамп зазначив, що Росія нібито "виступає за мирне врегулювання української кризи".

19:52, 19 травня

Путін заявив, що Дмітрій Пєсков чи Юрій Ушаков згодом роз'яснять деталі розмови з Дональдом Трампом.

19:51, 19 травня

За словами Владіміра Путіна, припинення вогню можливе після досягнення "відповідних домовленостей".

19:50, 19 травня

Росія "готова працювати над меморандумом з Україною", що включає зокрема припинення вогню.

19:49, 19 травня

Путін заявив, що Росія та Україна повинні знайти компроміси, які влаштовують обидві сторони.

19:49, 19 травня

За словами очільника Кремля, Трамп у розмові висловив свою позицію щодо припинення вогню.

19:48, 19 травня

Розмова президентів США та Росії тривала понад дві години.

19:47, 19 травня

Владімір Путін заявив, що розмова з Трампом була відвертою і змістовною.