Путін піде на авантюру: Піонтковський назвав 3 ознаки підготовки Росії до наступу

Українська влада говорить про ймовірність нового широкомасштабного наступу Росії найближчим часом. Не можна виключати, що Владімір Путін справді щось замислив.

Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист та опозиціонер зі США Андрій Піонтковський. За його словами, до недавнього часу можна було говорити, що наступ Росії вже триває.

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Адже російські окупанти вже протягом тривалого часу намагаються здійснювати наступальні дії на Донбасі. Однак, як зазначив Піонтковський, зараз з'явилися кілька факторів, які свідчать про те, що у планах Кремля – не просто "повільний" наступ на Сході України.

Західні розвідки попереджають про наступ Росії

Про те, що Росія може почати наступ найближчим часом, активно говорять західні розвідки. Зокрема, видання Financial Times з посиланням на власні джерела повідомило, що російські загарбники почнуть новий наступ протягом найближчих 10 днів.

Також, за словами опозиціонера, про ймовірний наступ Росії попереджає американська розвідка.

Ми знаємо всі сильні та слабкі сторони американської розвідки. Однак перед повномасштабним вторгненням Росії у 2022 році американська розвідка постійно повідомляла саме те, що лежить на столах у бункері,

– сказав Піонтковський.

Публіцист зауважив, що тоді США навіть зірвали кілька планів Росії. Він додав, що у США немає якогось Штірліца у бункері, однак є технічні засоби, які дозволяють отримувати інформацію з Кремля.

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Путін готує звернення до федеральних зборів

За словами Піонтковського, здавалося б, що росіяни вже могли б відійти від своєї пристрасті присвячувати певні здобутки до знакових дат. Однак така схема і далі працює в країні-агресорі.

Як повідомив опозиціонер, у Росії на 22 лютого запланували звернення Путіна до федеральних зборів, яке відкладалося ще з минулого року.

"А з чим він має виступити? Розповісти, що на околиці Бахмута росіяни захопили одну із вулиць? Ні, він збирається виступити з чимось більш масштабним", – сказав Піонтковський.

Плани російського генштабу

Опозиціонер додав, що є й третій аргумент на користь того, що Росія готується до атаки.

У російських ліберальних медіа з'явилися так звані "витоки" з генерального штабу Росії про те, що офіцери працюють над планом наступу, який може розпочатися приблизно у середині лютого. Згадуються механізовані колони та танкові атаки,

– розповів Піонтковський.

Він зауважив, що танків у Росії достатньо, особливо якщо рахувати всю техніку 1945 року, яка ще є на складах. За словами публіциста, кількість танків росіян може сягати 10 тисяч. Цього вистачить, аби формально створити колони для наступу.

"Ці витоки з генштабу свідчать про те, що російські офіцери, як підневільні люди, працюють над завданнями керівництва, але абсолютно не вірять в успіх цього наступу і вважають його черговою забаганкою Владіміра Путіна", – зазначив опозиціонер.

Путін здійснить спробу прориву

За словами Піонтковського, ці фактори свідчать про те, що Кремль готує щось більше, ніж просто "повзучий наступ" на Донбасі.

Є доволі серйозні ознаки того, що Путін піде на якусь авантюру. Він буде не просто продовжувати тілами мобілізованих просуватися з вулиці на вулицю Бахмута, а здійснить спробу прориву танковими колонами,

– наголосив опозиціонер.

Він додав, що відкладати наступ на березень – квітень Росії немає сенсу. Адже на початку весни через погану погоду та розмиті дороги важко очікувати активних бойових дій з обох сторін.

"Окрім того, за цей час Україна отримає зброю перемоги від Заходу. Тож у росіян залишається для атаки днів 20 до кінця лютого", – сказав Піонтковський.

Росія планує новий наступ: коротко