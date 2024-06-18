Путін має страх: Світан назвав 2 завдання супроводу літака диктатора територією Росії

Владімір Путін вперше з початку війни став літати над територією Росії у супроводі винищувачів. Жителі Якутська помітили принаймні один Су-30СМ, який охороняв очільника Кремля.

Раніше винищувачі супроводжували борт Путіна лише за кордоном. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав 24 Каналу, що до таких запобіжних заходів Путін міг вдатися після загибелі в авіакатастрофі Євгенія Пригожина.

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Може прикривати ланка літаків

Як відомо, приватний літак власника ПВК "Вагнера" розбився 23 серпня 2023 року. Відповідно до однієї з версій, авіатроща могла статися внаслідок обстрілу борта з землі.

Після загибелі або імітації загибелі Пригожина російський диктатор усвідомив, що будь-який літак можна ліквідувати за допомогою різних засобів ураження, зокрема ПЗРК.

Путін це розуміє, і у нього виник певний страх щодо перельотів. Саме тому поруч з його літаком летить винищувач, і напевно не один,

– припустив льотчик-інструктор.

Має бути, за його словами, пара літаків, а може й ланка – дві пари винищувачів, які на різних інтервалах прикривають російський "борт №1".

Ці винищувачі мають 2 завдання:

знищити засобами ураження, які вони мають, будь-яку ракету або літальний апарат, що може загрожувати літаку Путіна;

у разі необхідності підставити свій борт під удар.

"Це завдання може бути поставлене та виконане", – наголосив Роман Світан.

Нагадаємо, що Путін 18 червня прибув до Північної Кореї. По дорозі туди він зробив зупинку в Якутії, де і помітили винищувачі, що супроводжували літак очільника Кремля.