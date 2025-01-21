Це парадоксально: в ОП пояснили, що хотів показати Путін під час розмови з Сі Цзіньпіном

21 січня у форматі відеоконференції очільник Кремля Путін провів розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Неадекватна поведінка російського диктатора під час діалогу була очевидною. Це поведінка людини, яка дуже боїться подальшого розвитку подій та шукає підтримки у потужних держав.

Про це в етері 24 Каналу зазначив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, порівнявши Путіна з маленькою, але дуже агресивною людиною, яка хоче всім створювати проблеми, але розуміє, що вже не настільки ресурсна для цього.

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Чи зможе Росія знову сісти за "глобальний стіл"

Російський диктатор, зі слів Подоляка, розуміє, що слабкіший за будь-кого, тому шукає, хто за ним буде стояти, аби навкруги всі інші остерігались, думаючи, що за ним дійсно є потужні ресурсні гравці. Такі, як Китай.

Це поведінка людини маріонеткового типу, яка вже не є зіставною з іншими світовими гравцями. Наголошую, що Росія не є країною, яка може претендувати на участь у глобальній грі,

– озвучив Подоляк.

З його слів, Росію можуть повернути за цей "глобальний стіл". Сьогодні є певні тенденції, коли звучать заклики фіналізувати війну коштом України й не стягувати борги з Росії. Це, за переконанням радника голови ОПУ, неправильна стратегія.

Поведінка Путіна стосовно Сі Цзіньпіна, зі слів Подоляка, чітко показує, що очільник Кремля сьогодні повною мірою усвідомлює свою нікчемність і хоче отримати підтримку на рівні Китаю.

Це дуже для нього важливо. Тому що якщо Китай буде займати дійсно нейтральну позицію, то в Росії немає ресурсу протистояти тому, що буде далі відбуватись. Тому у Путіна така емоційно нестабільна поведінка, тому Путін демонструє самоприниження,

– наголосив Подоляк.

Що хоче показати Путін, принижуючись?

Коли російський диктатор робить публічні виступи, то, зі слів радника голови ОПУ, видно, наскільки його заяви неадекватні, адже в них немає логіки. Він, з його слів, вже не може контролювати свою поведінку, надалі буде постійно принижуватись перед великими й сильними гравцями.

Подоляк спрогнозував, що в майбутньому можна буде спостерігати ще примітивнішу поведінку Путіна, коли буде спілкування Росії з США. Путін, зі слів Подоляка, прекрасно розуміє, що сьогодні є 2 глобальні країни, не зіставні з впливом та ресурсами з Росією, це Китай та Сполучені Штати.

"Путін своїм приниженням хоче показати, що він готовий їх сприймати, як своїх господарів. Це парадоксально, не на це розраховував сам Путін. Росія хотіла сидіти за "глобальним столом" як ключова держава, яка може впливати на правила. Сьогодні він зможе впливати на правила тільки, якщо домовиться з великими країнами", – підкреслив Подоляк.

Путін став прислугою Сі Цзіньпіна

У китайського лідера, як зауважив радник голови ОПУ, під час розмови з Путіним посмішка була максимально іронічна, навіть саркастична.

Сі Цзіньпін прекрасно розуміє, що тотально контролює і Путіна, і Росію, яка сама віддає все, що можна з погляду на свою економічну і геополітичну залежність,

– озвучив Подоляк.

Радник голови ОПУ підсумував, що в уряді Росії не вміють думати, але рано чи пізно там в повному обсязі усвідомлять, що їхня країна не є суверенною державою, а уявляє собою сателіт Китаю. Сі Цзіньпін, на думку Подоляка, це розуміє, тому так іронічно дивився на Путіна, знаючи, що той вже в статусі його прислуги.